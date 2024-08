Trước hẹn hò với loạt mỹ nhân Việt, Gil Lê nữ tính thế này

Gần đây, Gil Lê gây chú ý khi vướng tin đồn hẹn hò người đẹp Xoài Non. Cặp đôi được bắt gặp có nhiều hành động thân mật khi đi chơi thể thao. (Ảnh: FB Gil Lê) Cách đó ít hôm, cặp đôi này được nhiều netizen đẩy thuyền thì xuất hiện chung trên cùng khung hình livestream và có những cử chỉ quan tâm thân thiết. Ngay tối qua, loạt ảnh mới của Gil Lê được nhiều người cho là cùng 1 góc chụp và màu ảnh với bộ ảnh của Xoài Non trước đó. (Ảnh: FB Gil Lê) Bộ ảnh của Xoài Non với màu ảnh trông khá "điện ảnh". (Ảnh: FB Xoài Non) Đây không phải lần đầu tiên Gil Lê được quan tâm bởi tin đồn đời tư. Gil từng vướng nghi vấn hẹn hò nhiều mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Việt như Chi Pu, Hoàng Thùy Linh. Khi thông tin hẹn hò cùng Xoài Non được lan truyền, nhiều người đã tìm lại những hình ảnh ngày xưa của Gil Lê. (Ảnh: Facebook) Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991, khi theo đuổi con đường âm nhạc, trở thành một B-Girl khá đình đám trong giới Underground Sài Gòn, Gil Lê vẫn giữ mái tóc dài nhuộm màu hung đỏ. Trông cô cá tính nhưng vẫn nữ tính. (Ảnh: Facebook) Năm 2011, Gil Lê đăng ký tham gia chương trình truyền hình thực tế Sáng bừng sức sống, cuộc thi nhằm tìm kiếm một Girl Band. Ngày đầu tiên xuất hiện trong vòng sơ loại, Gil Lê vẫn là một cô gái tóc dài đầy mạnh mẽ. (Ảnh: Facebook) Nhìn ngoại hình lịch lãm của Gil Lê hiện tại... (Ảnh: FB Gil Lê) ...ít ai biết rằng Gil đã từng trông nữ tính thế này. (Ảnh: Facebook) Với sự tư vấn của giám khảo và chuyên gia trong chương trình "Sáng bừng sức sống", Gil Lê từng bước từng bước thay đổi kiểu tóc và gu ăn mặc. Những chiếc áo sơ mi kiểu unisex, cà vạt, giày thể thao và mũ lưỡi trai đinh được Gil Lê sử dụng triệt để trong quyết tâm “chuyển giới” cho ngoại hình của mình. (Ảnh: Facebook) Kể từ đó, Gil Lê trung thành với hình tượng tomboy đầy cá tính. Trong những năm hoạt động vừa qua, Gil được khán giả nhớ đến khi góp mặt trong các chương trình truyền hình với vai trò MC hoặc tham gia game show thực tế. (Ảnh: Facebook)

