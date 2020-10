Trước bà Tân vlog, Youtuber là "ông tổ" nấu “siêu to khủng lồ”

Bà Tân Vlog là một trong những hiện tượng mạng đình đám với trong thời gian vừa qua với đặc sản là những món ăn "siêu to khủng lồ". Kênh bà Tân Vlog là người đầu tiên tại Việt Nam thực hiện những món ăn "siêu to khủng lồ" tuy nhiên nếu để ý kỹ, trên thế giới giới "ông tổ" cũng những món ăn khủng này lại là một người khác. Tuy nhiên vẫn phải thừa nhận rằng, món "siêu to khủng lồ" đã trở thành thương hiệu của kênh Youtube bà Tân Vlog tại Việt Nam. Nếu bạn là “tín đồ” của các kênh nấu ăn thì chắc hẳn sẽ biết đến kênh Youtube nổi tiếng Grandpa Kitchen, chuyên phục vụ những món “siêu to khổng lồ”. Đáng buồn thay, cụ ông đầu bếp chính của kênh "siêu to khổng lồ" vừa mới qua đời, để lại không biết bao nhiêu nuối tiếc cho hàng triệu người hâm mộ. Cụ ông Narayana Reddy, 73 tuổi, sống ở Telangana, Ấn Độ, là nhân vật chính của kênh Grandpa Kitchen. Kênh Youtube của cụ ông người Ấn Độ đạt được hơn 6 triệu lượt đăng ký ngay từ những ngày đầu thành lập kênh, với hàng triệu lượt xem cho mỗi video. Cách thức nấu ăn của kênh Grandpa Kitchen vô cùng đơn giản chỉ gồm củi và phương pháp nấu ăn truyền thống nhưng đã làm ra không biết bao nhiêu món ăn hết sức ngon miệng. Nhưng điều khiến cho người xem yêu quý ông Narayana hơn hết đó chính là món ăn “siêu to khổng lồ" do ông nấu ra luôn được đem đến những đứa trẻ mồ côi hoặc người vô gia cư. Tuy nhiên, theo video mới nhất của Grandpa Kitchen, cụ đầu bếp đáng mến này đã qua đời vào Chủ nhật ngày 27/10 vừa qua, để lại nhiều nuối tiếc cho hàng triệu người hâm mộ. Dù đã ra đi mãi mãi nhưng ông Narayana luôn là nguồn động lực tích cực, truyền cảm hứng cho cuộc đời của những người yêu mến ông. Đặc biệt với tín đồ của những món ăn "siêu to khủng lồ". Mời quý độc giả đón xem thêm video: Phía sau những clip triệu view của Bà Tân Vlog - Nguồn: VTV24

