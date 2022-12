Trào lưu "made you look" là gì mà gây bão mạng đến thế?

Những ngày gần đây, khắp mạng xã hội đặc biệt là TikTok, một số người trẻ đã thực hiện trào lưu “ made you look”, những video của họ thu hút từ hàng trăm đến hàng triệu lượt xem. Trào lưu “made you look” (tạm dịch: làm cho bạn chú ý) được lấy cảm hứng từ chính lời bài hát Made you look (của nữ ca sĩ Meghan Trainor) với những “make-up look” (lối trang điểm) lấy cảm hứng từ các thương hiệu xa xỉ như Gucci, Louis Vuitton, Versace. Theo đó, những thương hiệu này đã được các các bạn trẻ “hiện thực hóa” ngay trên chính khuôn mặt mình. Hiện tại, trào lưu “biến hình” mới mẻ này thu hút sự tham gia của nhiều TikToker, đặc biệt là những người trẻ theo đuổi nghề "make-up'" hay thời trang thực hiện. Mỗi video có đến hơn 4 lối trang điểm khác nhau và đều khiến người xem phải xuýt xoa vì sự công phu này. Dù thành phẩm để "bắt trend" chỉ khoảng vài chục giây nhưng mỗi clip đã tiêu tốn nhiều giờ đồng hồ để các TikToker “biến hình” một cách chỉn chu. Những đôi bàn tay nghệ thuật đã tạo ra những “tác phẩm” không chỉ mang đậm phong cách của các thương hiệu mà còn thể hiện cá tính của từng người. Từ những khuôn mặt mộc, đang skincare chỉ cần một cái quay mặt là có thể biến hóa sang một khuôn mặt được make-up đầy lôi cuốn theo từng thương hiệu. Không chỉ được ngắm nhìn những “tác phẩm” trang điểm đẹp mắt, cộng đồng mạng còn trầm trồ với mặt mộc vẫn xinh xắn của các TikToker. Mỗi video có đến 4 make-up look khác nhau và đều khiến người xem phải xuýt xoa vì sự công phu này. Dù thành phẩm để bắt trend chỉ khoảng 30s nhưng mỗi clip đã tiêu tốn 7 - 8 tiếng đồng hồ để các TikToker “họa mặt” một cách chỉn chu. Ngoài make up, các TikToker còn rất tỉ mỉ trong việc tạo kiểu tóc cũng như lựa chọn phụ kiện sao cho phù hợp nhất. Chiếc trend tốn sức nhưng cũng đầy mãn nhãn này không chỉ giúp các TikToker thỏa sức “múa cọ” mà còn có thể tự do sáng tạo thể hiện cá tính của mình. Vẫn là những thương hiệu xa xỉ nhưng cô bạn này lại mang đến một sức sống khác biệt. Các TikToker nước ngoài cũng hứng thú với trend biến hình lôi cuốn này!

