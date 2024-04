Tranh cãi việc hot girl ăn mặc thiếu vải, lộ hàng để câu khách

Những hình ảnh gần đây được cho là 1 cô gái ở Hải Phòng ăn mặc kiệm vải làm đồ ăn cho khách đã gây xôn xao mạng xã hội ở Việt Nam. Tuy nhiên thực chất đây là hình ảnh về 1 mô hình kinh doanh ở Trung Quốc, với việc thuê các hot girl ăn mặc kiệm vải, lộ hàng để câu khách. Thực chất, mô hình này đã xuất hiện khá nhiều trên thế giới và gây xôn xao 1 thời gian. Tọa lạc tại khu phố Ikebukuro sầm uất của Nhật Bản, quán cà phê mang tên “Vợ tôi” gây ấn tượng với khách hàng, đặc biệt là khách nam vì các nữ nhân viên trong thì mặc đồ bơi hai mảnh, ngoài thì đeo tạp dề và phục vụ vô cùng tận tình, chu đáo. Do nhận quá nhiều chỉ trích, quán cà phê này sau đó đã phải đóng cửa. Ở phương Tây, mô hình những quán cà phê với nhân viên chỉ mặc nội y cũng từng rất hot. Quán cà phê The Bottoms Up chỉ tuyển chọn nhân viên chân dài, mặc nội y cùng màu, mang tất ren để phục vụ khách hàng. Nhiều người cho rằng trang phục này quá gợi dục và không nên xuất hiện trong các quán đồ uống. Trước nhiều ý kiến chỉ trích của dư luận, một tòa phúc thẩm liên bang ra phán quyết buộc các nữ pha chế và phục vụ chuyên mặc bikini ở các quán cafe ngừng khoe da thịt. Không chỉ ở các tiệm đồ ăn, đồ uống mà cả salon làm tóc cũng vận dụng "độc chiêu" này nhằm câu khách. Hot Cuts là tên một salon tóc “nóng” tới 1000 độ tại Sydney, Úc. Với mục đích phục vụ các quý ông tới đây cắt tóc, nhưng nhân viên phục vụ của tiệm thì lại toàn nữ giới. Điều gây sốc nhất là các thợ cắt tóc lại không hề mặc áo, để ngực trần để làm tóc cho các khách hàng nam giới. Ở Trung Quốc, các mô hình kinh doanh với những chiêu trò này cũng ra đời. Thậm chí có cả 1 công ty chuyên cung cấp dịch vụ các người đẹp ăn mặc "mát mẻ" đến bán hàng. Các cô gái sẽ ăn mặc thiếu vải, để lộ những điểm nhạy cảm nhằm mục đích câu khách. Ăn mặc là sở thích của mỗi người, thế nhưng làm nhân viên bán hàng đồ ăn mà diện trang phục thế này thì có vẻ hơi...bất tiện. Dẫu biết mùa hè là nóng, thế nhưng chỉ mặc mỗi áo dây để phục vụ khách thì không phù hợp với thuần phong mỹ tục người Việt chút nào. Các cô gái thường lựa chọn làm việc tại các mô hình kinh doanh thế này vì mức lương được trả khá cao. Ở Trung Quốc, mô hình "Mỹ nhân trầu cau" hay "Tây Thi trầu cau" từng rất phổ biến. Nhân viên nữ ở đây được trả lương cao nhưng hầu hết không có trình độ học vấn.

