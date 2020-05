Trang phục "7 miếng đất" đề cử dự thi Miss Universe, dân tình hoang mang

Cuộc thi Miss Universe 2020 tuy chưa ấn định ngày tổ chức do diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19. Nhưng dân mạng đã rất tò mò vì sự chuẩn bị của đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân. Sau thời gian phát động giới thiệu đến công chúng chủ đề “Việt Nam – Tuyệt tác đường cong” nhằm tìm kiếm thiết kế áo dài dành cho Khánh Vân mang đến đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cuộc thi đã nhận về hàng trăm bài dự thi. Bản vẽ đầu tiên được công bố lấy cảm hứng từ hiện tượng mạng Minh Hiếu đang được giới trẻ và nhiều nghệ sĩ Việt quan tâm. Ngay khi xuất hiện, mẫu thiết kế nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả và nhận được tương tác “khủng” bởi ý tưởng “bắt trend” chuẩn xác. Trên diễn đàn mạng xã hội đã hé lộ những ý tưởng đầu tay của các NTK. Trong số đó, bộ quốc phục mang tên "Miss Cai Lậy" lấy cảm hứng từ 7 miếng đất trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Ngay khi bản vẽ lên sóng, khán giả tỏ ra thích thú: "Mặc bộ này đố ai chơi lại được Nguyễn Trần Khánh Vân", "Rồi cầm cục tiền đô lên sân khấu đi đường quyền bao đậu"..., Khán giả bình luận. Được biết, hình ảnh Khánh Vân diện bộ trang phục "7 miếng đất" chỉ là sản phẩm của photoshop cũng gây bàn tán xôn xao. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ hiện tượng mạng xã hội tên là Minh Hiếu, hay còn được gọi là "Cô Ba Minh Hiếu". Nhân vật có tên cô Minh Huế thuộc giới LGBT và nổi tiếng nhờ clip đeo vàng, cầm tiền múa đường quyền hài hước được rất nhiều sao Việt "cover". Cô sở hữu gia tài khủng với 7 miếng đất, 100 cây vàng do được thừa kế từ mẹ sau khi mất. Trước Khánh Vân, Hoa hậu H'Hen Niê diện bộ đồ bánh mỳ, Á hậu Hoàng Thùy 'cà phê phin' đã gây được tiếng vang lớn. Những lần mang chuông đi đánh xứ người đã tạo nên những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy khán giả mong chờ quốc phục của Khánh Vân cũng mang thông điệp ý nghĩa như các người đẹp đi trước. Do đó, khi thấy bộ trang phục "7 miếng đất" chỉ phản ánh một hiện tượng mạng khiến không ít khán giả tỏ ra thất vọng, bàn tán. Mời quý độc giả xem video: Tik Tok VN || Trend Có Tiền Đi Đường Quyền Của Cô Minh Hiếu - Nguồn: Youtube

Cuộc thi Miss Universe 2020 tuy chưa ấn định ngày tổ chức do diễn biến căng thẳng của dịch COVID-19. Nhưng dân mạng đã rất tò mò vì sự chuẩn bị của đại diện Việt Nam - Nguyễn Trần Khánh Vân. Sau thời gian phát động giới thiệu đến công chúng chủ đề “Việt Nam – Tuyệt tác đường cong” nhằm tìm kiếm thiết kế áo dài dành cho Khánh Vân mang đến đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ 2020, cuộc thi đã nhận về hàng trăm bài dự thi. Bản vẽ đầu tiên được công bố lấy cảm hứng từ hiện tượng mạng Minh Hiếu đang được giới trẻ và nhiều nghệ sĩ Việt quan tâm. Ngay khi xuất hiện, mẫu thiết kế nhanh chóng thu hút sự chú ý từ khán giả và nhận được tương tác “khủng” bởi ý tưởng “bắt trend” chuẩn xác. Trên diễn đàn mạng xã hội đã hé lộ những ý tưởng đầu tay của các NTK. Trong số đó, bộ quốc phục mang tên "Miss Cai Lậy" lấy cảm hứng từ 7 miếng đất trở thành chủ đề bàn tán xôn xao. Ngay khi bản vẽ lên sóng, khán giả tỏ ra thích thú: "Mặc bộ này đố ai chơi lại được Nguyễn Trần Khánh Vân ", "Rồi cầm cục tiền đô lên sân khấu đi đường quyền bao đậu"..., Khán giả bình luận. Được biết, hình ảnh Khánh Vân diện bộ trang phục "7 miếng đất" chỉ là sản phẩm của photoshop cũng gây bàn tán xôn xao. Bộ trang phục được lấy cảm hứng từ hiện tượng mạng xã hội tên là Minh Hiếu, hay còn được gọi là "Cô Ba Minh Hiếu". Nhân vật có tên cô Minh Huế thuộc giới LGBT và nổi tiếng nhờ clip đeo vàng, cầm tiền múa đường quyền hài hước được rất nhiều sao Việt "cover". Cô sở hữu gia tài khủng với 7 miếng đất, 100 cây vàng do được thừa kế từ mẹ sau khi mất. Trước Khánh Vân, Hoa hậu H'Hen Niê diện bộ đồ bánh mỳ, Á hậu Hoàng Thùy 'cà phê phin' đã gây được tiếng vang lớn. Những lần mang chuông đi đánh xứ người đã tạo nên những hình ảnh đẹp về đất nước và con người Việt Nam. Vì vậy khán giả mong chờ quốc phục của Khánh Vân cũng mang thông điệp ý nghĩa như các người đẹp đi trước. Do đó, khi thấy bộ trang phục "7 miếng đất" chỉ phản ánh một hiện tượng mạng khiến không ít khán giả tỏ ra thất vọng, bàn tán. Mời quý độc giả xem video: Tik Tok VN || Trend Có Tiền Đi Đường Quyền Của Cô Minh Hiếu - Nguồn: Youtube