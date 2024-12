Trang bán vé chung kết AFF Cup 2024 bị "đơ", NHM thấp thỏm

Theo kế hoạch được VFF công bố, từ 8h sáng nay 30/12, vé chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Việt Trì sẽ được bán với 3 mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng. Mức giá này cao hơn so với bán kết là 300.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng và vòng bảng là 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Lần này, để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy xảy ra, VFF chỉ bán trực tuyến trên ứng dụng OneU. Mỗi người được mua hai vé dựa theo thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Do chỉ bán trên ứng dụng do Vinid cung cấp, người có nhu cầu mua vé buộc phải tải và tiến hành mua vé trên ứng dụng này. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ cho biết rất khó để mua vé tại OneU. Ứng dụng vẫn có thể tải về và truy cập nhưng khi nhấn vào phần đặt mua vé chung kết ASEAN Cup 2024 thì báo lỗi. Đến 10h ngày 30/12, tình trạng mất tín hiệu tới ứng dụng OneU này vẫn chưa được khắc phục. Anh Dương Quý (36 tuổi, Hà Nội) cho biết đã tải sẵn ứng dụng OneU từ ngay sau trận bán kết lượt đi, chuẩn bị sẵn sàng để săn vé chung kết AFF Cup. Sáng sớm ngày 30/12, anh vào ứng dụng nhưng liên tục bị báo lỗi. Nhiều người hâm mộ cũng đứng ngồi không yên khi nhiều lần đăng nhập ứng dụng mua vé không thành công. Một người hâm mộ khác khác cho biết khi nhắn tin phản ánh đến trang OneU trên Facebook thì được trả lời rằng “hiện tại đang có rất nhiều khách hàng truy cập ứng dụng nên hệ thống đang bị quá tải. Bộ phận kỹ thuật của OneU đang nâng cấp lại hệ thống” và đến 10h sáng nay mới mở bán lại. Trong khi đó, trong hội nhóm chuyên về vé bóng đá Việt Nam, một số ít khán giả cho biết đã mua được vé chung kết AFF. Nhiều người quan tâm bình luận hỏi cách mua và bày tỏ sự thất vọng khi chưa “săn” được vé và lo lắng vé sẽ nhanh chóng bán hết.

Theo kế hoạch được VFF công bố, từ 8h sáng nay 30/12, vé chung kết lượt đi AFF Cup trên sân Việt Trì sẽ được bán với 3 mệnh giá 500.000 đồng, 700.000 đồng và 1 triệu đồng. Mức giá này cao hơn so với bán kết là 300.000 đồng, 500.000 đồng, 600.000 đồng và vòng bảng là 100.000 đồng, 200.000 đồng, 300.000 đồng. Lần này, để tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy xảy ra, VFF chỉ bán trực tuyến trên ứng dụng OneU. Mỗi người được mua hai vé dựa theo thông tin căn cước công dân hoặc hộ chiếu. Do chỉ bán trên ứng dụng do Vinid cung cấp, người có nhu cầu mua vé buộc phải tải và tiến hành mua vé trên ứng dụng này. Tuy nhiên nhiều người hâm mộ cho biết rất khó để mua vé tại OneU. Ứng dụng vẫn có thể tải về và truy cập nhưng khi nhấn vào phần đặt mua vé chung kết ASEAN Cup 2024 thì báo lỗi. Đến 10h ngày 30/12, tình trạng mất tín hiệu tới ứng dụng OneU này vẫn chưa được khắc phục. Anh Dương Quý (36 tuổi, Hà Nội) cho biết đã tải sẵn ứng dụng OneU từ ngay sau trận bán kết lượt đi, chuẩn bị sẵn sàng để săn vé chung kết AFF Cup. Sáng sớm ngày 30/12, anh vào ứng dụng nhưng liên tục bị báo lỗi. Nhiều người hâm mộ cũng đứng ngồi không yên khi nhiều lần đăng nhập ứng dụng mua vé không thành công. Một người hâm mộ khác khác cho biết khi nhắn tin phản ánh đến trang OneU trên Facebook thì được trả lời rằng “hiện tại đang có rất nhiều khách hàng truy cập ứng dụng nên hệ thống đang bị quá tải. Bộ phận kỹ thuật của OneU đang nâng cấp lại hệ thống” và đến 10h sáng nay mới mở bán lại. Trong khi đó, trong hội nhóm chuyên về vé bóng đá Việt Nam, một số ít khán giả cho biết đã mua được vé chung kết AFF. Nhiều người quan tâm bình luận hỏi cách mua và bày tỏ sự thất vọng khi chưa “săn” được vé và lo lắng vé sẽ nhanh chóng bán hết.