Hot girl Sài thành “đốt mắt” với ảnh tổng kết năm đầy quyến rũ

Nhân ngày Tết Dương lịch, rất nhiều người đã đăng tải hình ảnh, video năm cũ để tổng kết lại một năm đã qua, chuẩn bị đón chào năm mới. Hot girl Võ Ngọc Trân cũng không ngoại lệ. Mở đầu cho loạt ảnh của cô nàng là tấm hình vô cùng gợi cảm với phần áo nội y o ép vòng 1 cực khủng. Đăng kèm loạt ảnh, Ngọc Trân thổ lộ: "2024 was a year that tested my spirit and illuminated my path, turning trials into wisdom and growth into purpose.." (Tạm dịch: 2024 là một năm thử thách cho tinh thần, đồng thời cũng soi sáng con đường của tôi, biến những thử thách thành trí tuệ và sự trưởng thành thành đích đến). Trong loạt ảnh tổng kết, cô nàng đã đăng tải những tấm hình nổi bật của năm, đó là những phút giây thư giãn, những chuyến đi đến nhiều địa điểm khác nhau,... Dù ở khung hình nào, cô nàng cũng vô cùng xinh đẹp. Bài đăng của Ngọc Trân thu hút hơn 60.000 lượt yêu thích cùng vô vàn bình luận. Người theo dõi đều bày tỏ yêu thích với những tấm ảnh của nàng hot girl, đồng thời gửi lời chúc năm mới vui vẻ đến cô nàng. Võ Ngọc Trân (sinh năm 2001) từng được mệnh danh là hot girl học đường hay nữ thần học đường nhờ bức ảnh được chụp trong ngày chào cờ đầu tuần của cô nàng viral trên mạng xã hội. Không chỉ là một hot girl đình đám trong nước, Ngọc Trân còn là gương mặt đại diện cho vẻ đẹp Á Đông, được truyền thông Hàn Quốc và Trung Quốc săn đón và ca ngợi hết lời. So sánh với thời điểm mới nổi tiếng, nhan sắc hiện tại của Ngọc Trân thay đổi đáng kể. Cô nàng hiện theo đuổi phong cách gợi cảm, thường xuyên diện những thiết kế cắt xẻ táo bạo khoe đường cong ngọc ngà.

