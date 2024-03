Trầm trồ nhan sắc "đại minh tinh" từng mua bảo hiểm cho vòng 1

Diệp Tử My sinh năm 1966, là nữ hoàng phim gắn mác người lớn đình đám thập niên những năm 90 ở Hong Kong. Cô nhanh chóng nổi lên nhờ những thước phim táo bạo, không ngại cởi trên màn ảnh, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành cái tên được săn đón nhất làng giải trí Hong Kong lúc bấy giờ. Chỉ nhờ một bộ phim, tên tuổi của Diệp Tử My đã nổi tiếng khắp Hong Kong và cả châu Á. Cô cũng nhanh chóng trở thành "cây hái tiền" của dòng phim gắn mác người lớn. Cô sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vòng 1 khiến nhiều người ngưỡng mộ. Biết được lợi thế cơ thể là điều đưa lại sự nổi tiếng, Diệp Tử My từng chi 6 tỷ để mua bảo hiểm cho vòng 1. Trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, Diệp Tử My hẹn hò với bác sĩ nổi tiếng Lữ Tích Chiêu. Từ khi về sống chung với bạn trai, cô cũng ngừng đóng phim 18+ và dần rút khỏi làng giải trí. Chung sống với bạn trai và cũng không đăng kí kết hôn, mối tình của Diệp Tử My không được pháp luật công nhận. Dù không có danh phận, không có con chung, cô vẫn hài lòng với cuộc sống bên người tình Bên cạnh đời tư, nhiều khán giả còn tò mò về gia tài đóng cảnh nóng của người đẹp họ Diệp. Bộ phim đang chú ý nhất của cô phải kể tới "Liêu trai diễm đàm". Sau "Nhục bồ đoàn", "Liêu trai diễm đàm" là bộ phim cổ trang thứ 2 mà Diệp Tử My đóng có nhiều cảnh nóng với trang phục gợi cảm. Diệp Tử My là người tình bốc lửa và có nhiều cảnh nóng nhất với Châu Tinh Trì. Vua hài Hong Kong từng chia sẻ, vẻ đẹp thuở thanh xuân của cô đến nay chưa có 'Tinh mỹ nhân' nào sánh kịp. Mới đây, "nữ thần siêu vòng 1 châu Á" xuất hiện trong 1 sự kiện, sắc vóc của cô khiến nhiều người bất ngờ. Không còn vẻ quyến rú như ngày nào, người đẹp đã lộ rõ dấu hiệu tuổi tác, cơ thể có vẻ cũng rất gầy. Diệp Tử My cùng người chồng không chính thức.

