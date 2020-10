Top địa điểm “hot” tại Hòa Bình dành riêng cho các “thánh sống ảo“

Đèo đá trắng hay còn gọi là đèo Thung Khe, được bao phủ bởi một lớp đá màu trắng tựa như những ngọn núi tuyết sừng sững giữa vùng thiên nhiên. Đây cũng là một địa điểm check in tại Hòa Bình mới nổi lên thời gian gần đây, cách Hà Nội khoảng 100km. Đứng ở trên đỉnh đèo bạn có thể thu vào tầm mắt mình toàn bộ thung lũng ở phía dưới, hít hà không khí trong lành và có cho mình những tấm hình lung linh để sống ảo. Thác Thăng Thiên nằm trong khu du lịch sinh thái với diện tích 350 ha chỉ cách Hà Nội hơn 50km Địa điểm này nổi bật với màu xanh của cánh rừng và ngọn thác cao đổ từ trên cao xuống tựa như dải lụa nối trên trời xuống mặt đất vậy. Đây cũng được lựa chọn là một địa điểm cực hot tại Hòa Bình mà lại gần ngay Hà Nội có thể đến check in bất cứ lúc nào. Cũng là địa điểm du lịch nổi tiếng của Hòa Bình, thung lũng Mai Châu gần đây lại được giới trẻ tích cực check in trở thành một "thánh địa" sống ảo dành cho ai muốn rời xa ồn ào phố thị. Thung Lũng Mai Châu thu hút nhiều "thánh sống ảo" bởi có cánh đồng cải hay những rừng hoa ban và hoa mận, khiến cho các bạn trẻ rất yêu thích nơi này. Nhiều bạn trẻ thường lựa chọn nơi này đã tận hưởng và check in mấy kiểu ảnh thiên nhiên núi rừng. Thung Nai hay còn được gọi với cái tên Hạ Long trên cạn, là điểm du lịch nổi tiếng đã lâu tại Hòa Bình. Thung Nai với hồ nước trên núi, những khối núi nhỏ nổi lên trên mặt nước tạo nên một bức tranh độc đáo của tự nhiên. Đến Thung Nai, bạn không thể bỏ qua điều thú vị là ngồi thuyền dạo quanh ngắm nhìn phong cảnh kỳ vĩ của núi non, thả hồn vào khung cảnh tuyệt đẹp. Được mệnh danh là bản đẹp nhất Mai Châu, bản Lác khiến bất cứ ai khi tới Mai Châu đều phải ghé thăm. Bản Lác là hiện thân của sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại. Đến đây nên ghi lại những bức hình với những căn nhà sàn cổ kính, mát rượi với những không gian khác nhau. Nơi đây thực sự phù hợp cho những ai yêu sự bình yên, nhẹ nhàng, muốn thư giãn, hòa nhịp tâm hồn mình vào thiên nhiên hoang sơ. Mời quý độc giả đón xem thêm video: Ngất ngây vẻ đẹp của thung lũng mây trời, Mai Châu, Hòa Bình - Nguồn: VTV24

