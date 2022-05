Tóm gọn Đoàn Văn Hậu và bạn gái đi đám cưới Bùi Tiến Dũng

Thời gian gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục được bắt gặp xuất hiện chung một khung hình. Mới đây nhất là tại đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù Văn Hậu và bạn gái tin đồn rất hạn chế tương tác ở nơi đông người thế nhưng cặp đôi vẫn nhiều lần lọt ống kính ''team qua đường''. Trong đám cưới Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova tại Vũng Tàu mới đây, bạn gái tin đồn Văn Hậu - Hải My bị bắt gặp diện đồ tone-sur-tone với chàng cầu thủ, cặp đôi còn "dính" nhau không rời. Trong một vài khoảnh khắc, khi Văn Hậu chào hỏi người quen, Doãn Hải My lặng lẽ lùi lại sau. Nhưng khi trông thấy camera lia máy về mình, cô đã nhanh chân đi về hướng khác nam cầu thủ. Hành động của người đẹp được cho tránh để bị lộ ảnh đi chung cùng Đoàn Văn Hậu Cũng giống như cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền, thời gian qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong đám cưới hội cầu thủ. Cư dân mạng từng "khui" ra chuyện Đoàn Văn Hậu hộ tống bạn gái Doãn Hải My đi dự đám cưới Chinh "Đen". Khoảnh khắc ghi lại, cả 2 sánh bước dưới hầm gửi xe rồi tiến vào sảnh. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng nhìn vóc dáng và trang phục, nhiều người nhận ra cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhưng ngay khi đến hội trường, cầu thủ đội tuyển Việt Nam và bạn gái nhanh chóng tách rau ra. Hành động này của họ được cho là để tránh sự săm soi từ mọi người. Trước đó nhiều người bắt gặp Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tay trong tay đi ăn cưới cầu thủ Hồ Tấn Tài. Tin đồn yêu đương giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nổ ra từ đầu tháng 10/2020 nhưng cặp đôi đều kín như bưng. Hiện tại, họ vẫn không đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về mối quan hệ nhưng "hint" hẹn hò thì vẫn xuất hiện ngày một nhiều. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

Thời gian gần đây, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My liên tục được bắt gặp xuất hiện chung một khung hình. Mới đây nhất là tại đám cưới của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù Văn Hậu và bạn gái tin đồn rất hạn chế tương tác ở nơi đông người thế nhưng cặp đôi vẫn nhiều lần lọt ống kính ''team qua đường''. Trong đám cưới Bùi Tiến Dũng và Dianka Zakhidova tại Vũng Tàu mới đây, bạn gái tin đồn Văn Hậu - Hải My bị bắt gặp diện đồ tone-sur-tone với chàng cầu thủ, cặp đôi còn "dính" nhau không rời. Trong một vài khoảnh khắc, khi Văn Hậu chào hỏi người quen, Doãn Hải My lặng lẽ lùi lại sau. Nhưng khi trông thấy camera lia máy về mình, cô đã nhanh chân đi về hướng khác nam cầu thủ. Hành động của người đẹp được cho tránh để bị lộ ảnh đi chung cùng Đoàn Văn Hậu Cũng giống như cặp đôi Quang Hải - Chu Thanh Huyền, thời gian qua, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong đám cưới hội cầu thủ. Cư dân mạng từng "khui" ra chuyện Đoàn Văn Hậu hộ tống bạn gái Doãn Hải My đi dự đám cưới Chinh "Đen". Khoảnh khắc ghi lại, cả 2 sánh bước dưới hầm gửi xe rồi tiến vào sảnh. Dù đeo khẩu trang kín mít nhưng nhìn vóc dáng và trang phục, nhiều người nhận ra cầu thủ Đoàn Văn Hậu và Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020. Nhưng ngay khi đến hội trường, cầu thủ đội tuyển Việt Nam và bạn gái nhanh chóng tách rau ra. Hành động này của họ được cho là để tránh sự săm soi từ mọi người. Trước đó nhiều người bắt gặp Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tay trong tay đi ăn cưới cầu thủ Hồ Tấn Tài. Tin đồn yêu đương giữa Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My nổ ra từ đầu tháng 10/2020 nhưng cặp đôi đều kín như bưng. Hiện tại, họ vẫn không đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về mối quan hệ nhưng "hint" hẹn hò thì vẫn xuất hiện ngày một nhiều. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News