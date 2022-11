"Tình đầu của hội anh em" Mẫn Tiên chính thức làm "vợ người ta"

Đầu năm 2022 trên trang cá nhân, hot girl trong nhóm "bộ 3 sát thủ" Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên gây chú ý chia sẻ hình ảnh "selfie" cùng bạn trai kèm caption: "Chúc mừng @monstar_key hỏi vợ thành công". Sau gần 1 năm chính thức công khai hẹn hò, mới đây Mẫn Tiên vui vẻ công khai đăng kí kết hôn cùng bạn trai là thành viên của nhóm nhạc Monstar. Trên trang cá nhân, Nguyễn Mẫn Thuỷ Tiên có viết: "Officially married!! Chặng đường dài gần một năm kể từ ngày Key chính thức cầu hôn Tiên, trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc nhưng whatever will be will be. Hai bọn mình đều tin rằng mọi thứ trên đời đều đã được sắp đặt một cách tự nhiên nhất, thế nên việc của mình là enjoy những việc đã, đang và sẽ xảy ra mà thôi. Happy us - a day to remember". Trước khi đăng kí kết hôn, Mẫn Tiên và Key đã tổ chức lễ ăn hỏi vào đầu tháng 10/2022 trước sự chứng kiến của quan viên 2 họ. Thời điểm đó, những hình ảnh về lễ dạm ngõ của nàng hot girl Hà thành đình đám và bạn trai là nam ca sĩ nhóm Monstar nhanh chóng tạo sức hút trên MXH. Được biết, Key và Mẫn Tiên không phải mới quen biết nhau gần đây, mà 6 - 7 năm rồi. Mẫn Tiên nổi tiếng khi là thành viên trong "Bộ ba sát thủ" gồm Quỳnh Anh Shyn và An Japan. Năm 2015, Mẫn Tiên du học tại Nhật Bản. Cô theo học Đại học APU ở Oita, Beppu. Hiện Mẫn Tiên là người mẫu ảnh, blogger thời trang với hơn một triệu người theo dõi. Chồng sắp cưới của Mẫn Tiên là Key tên thật Võ Trần Thái Trung (SN 1996) - cựu thành viên nhóm nhạc Monstar. Hot girl Mẫn Tiên và chồng sắp cưới đều là những tên tuổi trong giới trẻ. Ảnh: FBNV

