Tình cũ Quang Hải giờ ra sao từ khi ra mắt MV đầu tay

Nhật Lê là một hot girl trên mạng bỗng nổi đình nổi đám vì được nhớ đến là bạn gái của Quang Hải. Sau khi bước ra khỏi chuyện tình với cầu thủ sinh năm 1997, bạn gái cũ Quang Hải có cuộc sống trầm lặng hơn. Dẫu vậy cô vẫn nhận được một sự quan tâm nhất định từ cư dân mạng. Trước khi "theo chồng bỏ cuộc chơi" Nhật Lê từng có khoảng thời gian lấn sân vào showbiz. Thời điểm năm 2018, cô góp mặt trong chương trình The Debut – Dự Án Số 1 nơi có Hoàng Thùy Linh, Đức Phúc, Hương Tràm là ban giám khảo. Tuy nhiên giọng hát hết lần này đến lần khác đều gây ra tranh cãi. Cuối cùng, cô nàng dừng chân ở top 12 của cuộc thi. Không tiến sâu ở cuộc thi The Debut thế nhưng Nhật Lê vẫn luôn giữ niềm đam mê với âm nhạc khi sau đó ra mắt thêm MV mang tên Lời Chúc Đêm Giao Thừa tuy nhiên lại tiếp tục gây ra tranh cãi lớn về khả năng ca hát. Phần lớn cư dân mạng đều khuyên Nhật Lê nên luyện tập thêm nếu muốn theo đuổi âm nhạc, thậm chí có người còn cho rằng cô hát thua cả Chi Pu và không nên phát hành thêm sản phẩm nào nữa. Sau khi nhận về nhiều lời chê bai, tranh cãi từ cư dân mạng có lẽ Nhật Lê đã lựa chọn rời xa showbiz, cô không còn ra mắt video âm nhạc. Kể từ khi lấy chồng đại gia, cuộc sống hiện tại của gái xinh xứ Quảng là phát triển công việc của một KOL, nhận quảng cáo sản phẩm cũng như phát triển một thương hiệu thời trang của riêng mình. Trên trang cá nhân có hơn 400 nghìn người theo dõi, Nhật Lê thi thoảng đăng bài quảng cáo sản phẩm, cơ ngơi kinh doanh của mình. So với thời là bạn gái của Quang Hải, Nhật Lê hiện tại thăng hạng nhan sắc hơn rất nhiều. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, cuốn hút mà cô nàng còn duy trì được vóc dáng chuẩn, vòng nào ra vòng nấy. Thời gian gần đây, Nhật Lê thường xuyên diện trang phục rộng, che kín phần bụng. Chính vì vậy cô bị nghi ngờ đang mang thai. Song, hot girl không lên tiếng về vấn đề này. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Nhan sắc 2 hot girl Tik Tok khuấy đảo mạng xã hội: Ai nóng bỏng hơn? - Nguồn: Saostar

