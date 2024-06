Tình cũ Phan Văn Đức diện áo khoét sâu, khoe vòng 1 “ngộp thở“

Mới đây, hình ảnh cô nàng trong trang phục khoét ngực sâu khiến ai nấy không khỏi xuýt xoa vì sắc vóc xinh đẹp. Kèm với hình ảnh, nàng hot girl thả thính: “Khen em đẹp, có lẽ là thừa mất. Đặt em vào tim, có lẽ là vừa nhất”. Ngọc Nữ - Phan Văn Đức vướng tin đồn tình cảm vào năm 2018. Dù chưa từng thừa nhận mối quan hệ tình cảm mà chỉ nhận là “bạn bè”, “anh em thân thiết”, “bạn đồng hương”, cả 2 thường xuyên bị bắt dính những hình ảnh gần gũi, thân mật, thậm chí là có bức hình cho rằng cặp đôi đang check - in tại một khách sạn. Thế nhưng, cuộc vui không kéo dài lâu, chỉ vỏn vẹn một năm sau đó, Ngọc Nữ - Văn Đức không còn tương tác nhiều như trước đến mức nhiều người đồn đoán cả hai đã rạn nứt. Sau khi “đường ai nấy đi”, phía Ngọc Nữ liên tục đăng tải những bài viết buồn bã, được cho là ám chỉ người cũ và chuyện tình cũ. Thậm chí, cô nàng còn dùng những lời lẽ khá nặng nề khiến nhiều người liên tưởng đến Phan Văn Đức. Phan Văn Đức sau đó cũng đã kết hôn với hot girl mầm non Nhật Linh. Còn Ngọc Nữ đến hiện tại vẫn là một cô gái độc thân, tự chủ. Nguyễn Ngọc Nữ (sinh năm 1994, Nghệ An) nổi lên sau khi làm PG cho cuộc thi "Hoa khôi Kinh Bắc" và sau đó là thành tích Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Lấn sân vào ngành giải trí, Ngọc Nữ cho thấy một hình ảnh rất khác của bản thân so với hồi mới nổi tiếng. Ở thời điểm hiện tại, nàng hot girl được khen là nhan sắc ngày càng lên hương, mặn mà sắc sảo hơn. Tuy chỉ cao 1m65, tuy nhiên nhờ thân hình cân đối, cô nàng vẫn cân được mọi outfit. Cô nàng theo đuổi phong cách nữ chính, tiểu thư sang chảnh.

