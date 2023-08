"Tình cũ" cầu thủ Phan Văn Đức ngày càng thăng hạng nhan sắc

Hot girl Ngọc Nữ được chú ý khi dính tin đồn hẹn hò với cầu thủ Phan Văn Đức giữa năm 2018. Sau khi Văn Đức kết hôn với Nhật Linh, Ngọc Nữ lại khá kín tiếng về chuyện tình cảm. Tình cũ Phan Văn Đức sinh năm 1994 tại Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nghệ An. Cô từng giành giải Á khôi và Thí sinh được yêu thích nhất tại cuộc thi “Duyên dáng nữ sinh Nông nghiệp” do Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức đầu năm 2017. Cô có số đo ba vòng 82-63-88, sở hữu gương mặt đẹp ăn hình cùng nụ cười sáng. Chiều cao 1,65m là điểm trừ của người đẹp này. Sau nhiều năm nổi tiếng, Nguyễn Ngọc Nữ vẫn hút hồn người đối diện. Cô gái xứ Nghệ giờ đây đã là quý cô tuổi 29, đẹp mặn mà. Với ngoại hình cao ráo, gương mặt xinh, ăn hình, Ngọc Nữ đã theo đuổi nghề người mẫu và làm PG ngay khi cô mới tốt nghiệp đại học. Ngọc Nữ thường xuyên khoe dáng với bộ bikini 1 mảnh, khoe đôi chân dài hút mắt. So với thời điểm mới được biết đến, Ngọc Nữ ngày càng quyến rũ, mặn mà. Cô nàng gây ấn tượng mạnh với body nuột nà và làn da trắng bật tông. Ngọc Nữ được đánh giá là cô gái mang vẻ đẹp thuần Á Đông, nụ cười quyến rũ khiến nhiều người phát cuồng. Ngọc Nữ là người đẹp hiếm hoi ít đăng tải hình ảnh diện bikini lên trang cá nhân, nhưng cứ lần nào "khoe" thân hình nuột nà của mình là cô nàng đều nhận về lời khen nức nở từ cư dân mạng. Ngọc Nữ cũng từng tham gia một cuộc thi sắc đẹp, tuy nhiên cô đã phải bỏ giữa chừng vì công việc học tập khá bận rộn. Người đẹp 9x này còn cho biết, cô rất thích trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam và có thể trong tương lai cô sẽ đăng ký tham gia cuộc thi Hoa khôi áo dài. Ảnh: FBNV

