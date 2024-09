Tìm ra thứ huỷ hoại giao diện giới trẻ... đó chính là "Đi Làm"

So với việc già đi theo thời gian, có một thứ huỷ hoại diện mạo người ta còn khủng khiếp hơn, khiến người trẻ khó chịu hơn là trở nên già dặn do đi làm. Cụ thể hơn, sau khi bước chân vào thị trường lao động, áp lực công việc, duy trì các mối quan hệ nơi làm việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền,... khiến dung mạo và tinh thần của nhiều nam thanh nữ tú bị thay đổi tiêu cực. Nhiều người không còn giữ được ánh mắt trong trẻo mà chuyển sang đờ đẫn, quầng thâm và bọng mắt như gấu trúc, đôi khi còn tăng cân và hói tóc, tinh thần kiệt quệ,... có thể nói là bị "tàn phá" đến mức khó nhận ra. Loạt ảnh trước và sau khi đi làm dưới đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho những nhận định nói trên. Nhưng trước khi xem, hãy nhớ rằng mỗi cặp ảnh đều là chụp cùng một người. Điều khác biệt duy nhất là trạng thái, bên trái là trước khi đi làm còn bên phải là sau khi trở thành người làm công ăn lương. Không nói trước, đố ai đoán được hot girl và "bà thím" này là cùng một người. Cảm nhận rõ nhất đó là so bức ảnh khi còn đi học và lúc đi làm sẽ thấy sự tan phai nhan sắc ra sao. Cô gái xinh đẹp, gợi cảm với lối trang điểm tinh tế thành nữ công nhân luộm thuộm, ánh mắt đờ đẫn. Dù không tăng cân, đường nét gương mặt vẫn vậy như nụ cười thì đi đâu mất rồi? Một bên là mỹ nữ chuẩn bị đi "cháy phố" còn một bên là cô giáo nghiêm khắc và xin nhắc lại là cùng một người!

So với việc già đi theo thời gian, có một thứ huỷ hoại diện mạo người ta còn khủng khiếp hơn, khiến người trẻ khó chịu hơn là trở nên già dặn do đi làm. Cụ thể hơn, sau khi bước chân vào thị trường lao động, áp lực công việc, duy trì các mối quan hệ nơi làm việc, gánh nặng cơm áo gạo tiền,... khiến dung mạo và tinh thần của nhiều nam thanh nữ tú bị thay đổi tiêu cực. Nhiều người không còn giữ được ánh mắt trong trẻo mà chuyển sang đờ đẫn, quầng thâm và bọng mắt như gấu trúc, đôi khi còn tăng cân và hói tóc, tinh thần kiệt quệ,... có thể nói là bị "tàn phá" đến mức khó nhận ra. Loạt ảnh trước và sau khi đi làm dưới đây là bằng chứng rõ ràng nhất cho những nhận định nói trên. Nhưng trước khi xem, hãy nhớ rằng mỗi cặp ảnh đều là chụp cùng một người. Điều khác biệt duy nhất là trạng thái, bên trái là trước khi đi làm còn bên phải là sau khi trở thành người làm công ăn lương. Không nói trước, đố ai đoán được hot girl và "bà thím" này là cùng một người. Cảm nhận rõ nhất đó là so bức ảnh khi còn đi học và lúc đi làm sẽ thấy sự tan phai nhan sắc ra sao. Cô gái xinh đẹp, gợi cảm với lối trang điểm tinh tế thành nữ công nhân luộm thuộm, ánh mắt đờ đẫn. Dù không tăng cân, đường nét gương mặt vẫn vậy như nụ cười thì đi đâu mất rồi? Một bên là mỹ nữ chuẩn bị đi "cháy phố" còn một bên là cô giáo nghiêm khắc và xin nhắc lại là cùng một người!