TikToker săn lùng loại quả tuổi thơ, ăn xong nhớ mãi

Thời gian gần đây cư dân mạng phát sốt với những video đến từ các TikToker làm về loại quả có hình bầu dục, chỉ nhỏ khoảng hai đầu ngón tay với lớp vỏ sẫm màu, thịt quả bên trong có màu vàng đặc trưng. Đó chính là món cọ ỏm. Loại quả tuổi thơ này cũng là thứ quà vặt bất hủ của thế hệ 8x, 9x nhiều nơi mà đặc trưng nhất có thể kể đến các vùng Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh. Qủa cọ ỏm được các TikToker tìm tòi, khám phá và thưởng thức, cho ra hàng loạt clip hot trên các nền tảng mạng xã hội.Món ăn tuổi thơ một thời được thực hiện đa dạng bằng clip TikTok, khi người người thi nhau tìm mua, ăn thử và check in với quả cọ khiến dân mạng càng phải săn lùng thứ quả dân dã này. Dù có vẻ bề ngoài trông khá bắt mắt nhưng cọ lại có vị rất chát nếu như ăn luôn khi hái trên cây xuống. Tuy nhiên, quả cọ khi được chế biến lại có thể trở thành món ăn vặt vô cùng "đưa miệng". Đặc biệt, do mỗi năm chỉ có duy nhất một mùa cọ có trái chín nên càng nhiều netizen tò mò và bỏ công săn lùng. Chỉ với vài clip ăn trái cọ ỏm vàng ươm trở thành xu hướng trên mạng xã hội mà khiến biết bao người săn lùng loại quả này. Có thể quả cọ là loại quả khá lạ lẫm với nhiều người, nhưng ở nhiều nơi cọ không chỉ là thức ăn vặt ngon lành mà còn là nguyên liệu chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nữa như xôi cọ, bánh dày cọ, dưa cọ...Ảnh: Tổng hợp

Thời gian gần đây cư dân mạng phát sốt với những video đến từ các TikToker làm về loại quả có hình bầu dục, chỉ nhỏ khoảng hai đầu ngón tay với lớp vỏ sẫm màu, thịt quả bên trong có màu vàng đặc trưng. Đó chính là món cọ ỏm. Loại quả tuổi thơ này cũng là thứ quà vặt bất hủ của thế hệ 8x, 9x nhiều nơi mà đặc trưng nhất có thể kể đến các vùng Phú Thọ, Nghệ An và Hà Tĩnh. Qủa cọ ỏm được các TikToker tìm tòi, khám phá và thưởng thức, cho ra hàng loạt clip hot trên các nền tảng mạng xã hội. Món ăn tuổi thơ một thời được thực hiện đa dạng bằng clip TikTok, khi người người thi nhau tìm mua, ăn thử và check in với quả cọ khiến dân mạng càng phải săn lùng thứ quả dân dã này. Dù có vẻ bề ngoài trông khá bắt mắt nhưng cọ lại có vị rất chát nếu như ăn luôn khi hái trên cây xuống. Tuy nhiên, quả cọ khi được chế biến lại có thể trở thành món ăn vặt vô cùng "đưa miệng". Đặc biệt, do mỗi năm chỉ có duy nhất một mùa cọ có trái chín nên càng nhiều netizen tò mò và bỏ công săn lùng. Chỉ với vài clip ăn trái cọ ỏm vàng ươm trở thành xu hướng trên mạng xã hội mà khiến biết bao người săn lùng loại quả này. Có thể quả cọ là loại quả khá lạ lẫm với nhiều người, nhưng ở nhiều nơi cọ không chỉ là thức ăn vặt ngon lành mà còn là nguyên liệu chế biến thành nhiều món ăn ngon khác nữa như xôi cọ, bánh dày cọ, dưa cọ...Ảnh: Tổng hợp