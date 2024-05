Tiktoker Hà môi khoe nhan sắc cực phẩm, netizen nghi dao kéo vòng một

Ngân Hà hay Hà Môi tên thật là Võ Nữ Ngân Hà, sinh năm 2003, hiện đang là một trong những "hot TikToker" đình đám. Kênh Tiktok của cô nàng sở hữu 7,2 triệu lượt follow. Mỗi video đăng tải thu hút rất nhiều lượt tương tác, quan tâm. Thời gian gần đây, tần độ phủ sóng của Ngân Hà trên các nền tảng xã hồi dày đặc với diện mạo nóng bỏng thu hút, cùng những bộ cánh bikini hấp dẫn, dấy lên nhiều nghi vấn đụng chạm dao kéo từ cộng đồng mạng. Việc mặc hở bạo, để lộ vòng 1 căng tròn trong loạt ảnh gần đây khiến netizen nghi ngờ cô nàng đã can thiệp dao kéo để có được ngoại hình ưng ý. Nhiều người còn tinh ý nhận ra rằng khuôn ngực của cô nàng tròn và "rất khó" để có thể tự nhiên được như vậy. Trong nhiều buổi livestream trên TikTok, đã có không ít fan hâm mộ đặt câu hỏi trực tiếp về vấn đề này, tuy nhiên, Ngân Hà vẫn chưa đưa ra câu trả lời cụ thể. Ngân Hà không phủ nhận, nhưng cũng không xác nhận việc có can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ để lột xác ngoại hình. Trước đây, cô nàng từng thừa nhận đã thực hiện một số phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc như nâng mũi, cắt mí, tiêm filler môi. Trước đây, cô luôn tự ti về ngoại hình của mình, đặc biệt là chiếc mũi to và đôi mắt một mí. Sau khi quyết định "dao kéo", Ngân Hà chia sẻ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều và yêu đời hơn. Nhan sắc trước đây của Ngân Hà, nhiều người cho rằng cô có vòng 1 "phẳng lỳ", khác hoàn toàn với hiện tại.

