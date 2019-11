Tiến Linh vừa lập hat-trick, bạn gái ở nhà đăng ảnh khoe nhan sắc triệu like

Là người lập hattrick vào lưới U22 Lào tạo SEA Games 30, Tiến Linh được người hâm mộ tung hô. Thời gian gần đây, cầu thủ của Becamex Bình Dương nhận được nhiều lời khen nhờ phong độ thi đấu tốt. Trái ngược với sự mạnh mẽ, rắn rỏi và những có dứt điểm dứt khoát trên sân cỏ, cầu thủ Nguyễn Tiến Linh bên ngoài lại là người cực kỳ ngọt ngào, ưa bày tỏ tình cảm với bạn gái trên mạng xã hội. Chàng cầu thủ của U22 Việt Nam từng dành những lời có cánh cho người yêu trên mạng xã hội: "Cho dù cả thế giới có ghét em, riêng anh thì không... Bao nhiêu khó khăn và thử thách mình đều đã cùng nhau vượt qua thì không có gì có thể làm mình xa nhau được! I Love You Forever!" Được biết, bạn gái của Tiến Linh là Ngọc Quyên (SN 1995, quê Nghệ An). Cô nàng từng theo học Cao đẳng Múa Việt Nam và ĐH Sân khấu Điện ảnh, hiện tại cô nàng đang là giảng viên múa. Được biết, Tiến Linh và Ngọc Quyên đã từng có thời gian tìm hiểu 5 tháng trước khi chính thức hẹn hò. Cả hai vô tình quen nhau từ năm 2017. Bạn gái cầu thủ Tiến Linh sở hữu nhan sắc xinh đẹp, khuôn mặt đầu bĩnh, nước da trắng mịn và nụ cười tươi kèm má lúm duyên dáng. Xem qua những hình ảnh trên Facebook có thể thấy, Ngọc Quyên có cuộc sống tương đối khá giả. Cô nàng có xe ô tô riêng, nhà đẹp và nhiều đồ dùng hàng hiệu. Ngọc Quyên cũng từng gây ấn tượng tại Miss Vinh 2014 nhờ vẻ ngoài gây thiện cảm với người đối diện. Thời gian gần đây có tin đồn Tiến Linh và bạn gái đã "đường ai nấy đi". Cả hai xoá hết ảnh tình cảm trên trang cá nhân và dừng tương tác. Tuy nhiên cả hai vẫn chưa lên tiếng chính thức về việc này. Trong khi bạn trai đang toả sáng tại SEA Games 30, Ngọc Quyên ở nhà cũng toả sáng khi đăng tải một bức ảnh vô cùng xinh đẹp trên trang Instagram cá nhân, chỉ sau 1 ngày, bức ảnh đã nhận được gần 2000 lượt thả tim. Trong trang phục phi công, cô nàng nhận được nhiều lời khen từ bạn bè và cộng đồng mạng. Xem thêm clip: Tiến Linh đã chia tay giảng viên múa, người anh từng công khai yêu say đắm? - Nguồn: Youtube

