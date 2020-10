Tiêm filter lố tay, hội chị em khiến dân tình nhìn thôi hết hồn

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội hình ảnh kinh dị khi chỉ vì tin theo lời quảng cáo đã tiêm filler quá đà khiến toàn bộ khuôn mặt biến dạng. Ngày càng nhiều những sự việc đáng tiếc như thế khi lạm dụng tiêm filler. Lý do, nhiều spa mọc và những người không có chuyên môn thực hiện tiêm chất làm đầy, thậm chí còn công khai quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội. Theo nhiều người, điều thứ nhất khiến các tai nạn do tiêm filler bởi những người thực hiện không có kiến thức chăm sóc da, làm đẹp, đồ dùng kém chất lượng, khi tiêm cũng không biết nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Bên cạnh những người thực hiện không có kiến thức, lỗi một phần trong các ca biến tướng vì filler cũng bởi do chính người dùng. Họ không ý thức được tác hại của chất làm đầy và quá tham lam vì muốn tiêm cho thật nhiều. Theo một số chuyên gia khuyến cáo để tránh biến chứng khi tiêm chất làm đầy, cần phải tìm hiểu kỹ về nơi mình định làm đẹp, bác sĩ làm cho bạn là ai có bằng cấp hay không, nguồn gốc các loại chất làm đầy. Một trường hợp vì quá lạm dụng tiêm filler mà khiến đôi môi bị biến dạng và hoại tử. Do tiêm filler dởm, cô gái trên nhận cái kết quả thực không ai muốn. Thêm một trường hợp do tiêm filler dẫn tới việc đôi môi bị biến dạng. Do tiêm filler quá đà nên một cô nàng bị xưng một cục u ngay trên mũi. Chỉ vì quá lạm dụng filler mà người phụ nữ này biến dạng lệch cả gương mặt. Chỉ cần nhìn qua thôi, nhiều người phải hết hồn với màn tiêm filler quá đà. Mời quý độc giả xem video: Suýt mù mắt do tiêm Filler nâng mũi - Nguồn: VTV TSTC

