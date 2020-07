Phải tiêm botox mặt từ 4 tuổi, hoa hậu nhí bị tố "chín ép"

Năm 4 tuổi, Eden Wood (sinh năm 2005) trở nên nổi tiếng khi đăng quang hoa hậu trong show truyền hình thực tế Toddlers & Tiaras. Cô bé đến từ bang Arkansas (Mỹ) gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng cách nói chuyện chững chạc, tự tin. Nhiều người bất ngờ khi biết lần đầu tiên 10X lên sân khấu là lúc 6 tháng tuổi. Khác với nhiều đứa trẻ cùng lứa tuổi, cuộc sống của Eden chỉ xoay quanh các cuộc thi và chăm chút nhan sắc. Từ khi mới 4 tuổi, cứ 3 tháng 1 lần, cô phải đi tiêm botox để khuôn mặt luôn căng bóng như búp bê. Năm 2011, Eden gây sốc khi xuất hiện tại Tuần lễ thời trang New York trong bộ trang phục hở hang và trình diễn những động tác uốn éo bị nhận xét là khêu gợi, không đúng lứa tuổi. Được mẹ cho tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc từ khi mới hơn 1 tuổi và giành nhiều thành tích, song hào quang của Eden khiến nhiều người tranh cãi khi cho rằng cô bị "đánh cắp tuổi thơ", là "tài năng chín ép". Cô từng chia sẻ về lý do mình quyết định dừng lại trong cuộc phỏng vấn với tờ ET Today năm 2016: "Tôi dần cảm thấy mình không muốn theo đuổi những thứ đó nữa. Một phần vì tuổi của tôi không còn phù hợp với các chương trình nhan sắc nhí, và tôi cũng ghét cảm giác phải dùng keo xịt tóc quá nhiều". Eden hy vọng cô có thể dành thời gian làm những kế hoạch khác mới mẻ, thú vị hơn. Ở tuổi 15, Eden trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Cô vừa theo đuổi việc học tập tại trường trung học, vừa là người mẫu cho một số sàn diễn thời trang lớn. Tại trang Instagram cá nhân có gần 54.000 người theo dõi, Eden thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường. Ngoài những lúc đi dự sự kiện hay làm người mẫu, cô nàng thường diện trang phục giản dị, thoải mái đúng với lứa tuổi. Eden cũng được nhận xét là học sinh có học lực tốt khi đạt điểm cao tại trường. Cô tham gia thêm lớp học vũ đạo tại một trường nghệ thuật ở Nam Mississippi. 10X chia sẻ cô vẫn sẽ tham gia các cuộc thi hoa hậu trong tương lai, khi nhận thấy mình đủ trưởng thành, chín chắn.

