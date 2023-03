Thủ môn U20 Việt Nam làm hội em "đứng hình" là ai?

Cao Văn Bình sinh năm 2005 tại Diễn Thành, Diễn Châu, Nghệ An. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m83 cùng gương mặt đúng chuẩn soái ca, anh chàng được mệnh danh là “nam thần sân cỏ” của đội tuyển U20 Việt Nam. Ngay từ nhỏ, thủ môn U20 Việt Nam là Cao Văn Bình đã có niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao vua. Từ khi 10 tuổi anh chàng đã bắt đầu gia nhập lò đào tạo Sông Lam Nghệ An. Chỉ sau đó 3 năm, chàng trai sinh năm 2005 đã cùng đồng đội vô địch U13 Quốc gia. Năm 2020, Cao Văn Bình cũng góp phần giúp đội nhà giành hạng ba chung cuộc tại giải U15 Quốc gia. Nhận thấy tiềm năng xuất sắc của chàng thủ môn trẻ, HLV Hoàng Anh Tuấn đã tin tưởng trao cho “nam thần sân cỏ” cơ hội đi tập huấn tại Đức. Sau khi trở về Văn Bình cũng thành thủ môn bắt chính của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á. Với sự thể hiện xuất sắc, năm 2022 chàng thủ môn xứ Nghệ còn từng được HLV Gong Oh-Kyun triệu tập lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2022. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười khiến Cao Văn Bình bị loại ở phút chót. Mặc dù làm việc trong môi trường thể thao, thường xuyên phải tập luyện ngoài trời nhưng Cao Văn Bình vẫn sở hữu vẻ ngoài cực kỳ thư sinh. Đặc biệt là sống mũi cao cùng đôi mắt sâu khiến chàng trai sinh năm 2005 được nhiều người xuýt xoa khen ngợi. Tuy nhiên, Văn Bình lại khá kín tiếng trên mạng xã hội. Thủ môn U20 Việt Nam thường ít chia sẻ các hình ảnh cá nhân nhưng mỗi lần xuất hiện, anh chàng lập tức gây bão bởi vẻ ngoài điển trai. Thậm chí, hội chị em còn khẳng định sẽ chăm xem bóng đá hơn khi có “nam thần sân cỏ” xuất hiện. Mặc dù nhận được nhiều lời khen có cánh về ngoại hình nhưng Văn Bình lại vô cùng khiêm tốn. Ở ngoài đời, anh luôn xuất hiện với phong cách giản dị. Chàng trai sinh năm 2005 còn tự nhận bản thân không hề đẹp trai mà chỉ là người bình thường mà thôi. “Em chưa từng nghĩ mình là hot boy, em nghĩ mình chỉ bình thường thôi.” - chàng thủ môn trẻ chia sẻ với Tiền Phong. Tuy nhiên ít ai biết rằng trước khi có được thành công như ngày hôm nay, Cao Văn Bình đã phải trải qua rất nhiều khó khăn. Anh chàng từng có thời gian dài phải ngồi ở hàng ghế dự bị vì phong độ thi đấu không ổn định. Thậm chí, đã có lúc Cao Văn Bình mất niềm tin vào bản thân và có ý định từ bỏ niềm đam mê sân cỏ. Nhưng nhờ sự động viên và hướng dẫn tận tình của các HLV, chàng trai xứ Nghệ đã nhanh chóng sốc lại tinh thần. Chia sẻ với về khoảng thời gian khó khăn này, Cao Văn Bình cho hay: "Em đã suy nghĩ, đắn đo khá nhiều giữa việc trở về quê, hay tiếp tục ở lại phấn đấu. Các thầy cũng đã khá lo lắng cho tương lai của em, bởi nếu cứ chơi như thế thì sẽ rất khó để tiếp tục đứng vững ở môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Nhưng nếu trở về, tương lai của em cũng thật bấp bênh. Em đã không còn duy trì được khả năng học văn hóa như trước, sẽ khó có thể đậu vào các trường đại học. Chính vì vậy, em đã đặt quyết tâm phải vượt qua được những điểm yếu của bản thân, để tiếp tục theo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp".

