Thử làm nho khô treo ban công, chủ nhân nhận cái kết bốc mùi

Còn nhớ trào lưu làm hồng treo gió tại nhà một thời "hót hòn họt" và đến nay chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn chuyển sang một level khác bá đạo hơn. Thay vì chỉ sử dụng mỗi trái hồng, mọi người tận dụng vô số loại trái cây để treo thành chùm rồi hong trước gió, đợi đến khi khô sẽ có món ngon. Mới đây, 1 thành viên trên mạng đăng tải câu chuyện làm nho khô của mình thu hút sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, thành viên này có viết: "Tuần trước tôi đã mua rất nhiều nho mà lỡ tay mua quá nhiều đến nỗi tủ lạnh không còn chỗ để giữ chúng tươi. Khi trời nắng to, ý tưởng làm nho khô nảy ra nên tôi hí hửng làm với tâm trạng vui vẻ". Chùm nho mọng quả được treo trên ban công. Sau đó là hàng loạt những tấm ảnh ghi lại quá trình biến nho tươi thành nho khô. Nhìn vào những tấm hình, rõ ràng nho đã được treo ở nơi thoáng gió, đón ánh nắng trực tiếp và nắng to. Qua vài ngày, những quả đầu cuống đã bắt đầu ngả nâu, có vẻ nho xuống nước và khô dần rồi. Thế nhưng ở ngày thứ tám, khi cả chùm nho đã ngả nâu thì chủ nhân của nó thông báo: "Không ăn được, thối um các bạn ơi". Đến lúc này ai cũng băn khoăn, rõ ràng làm nho khô là phơi nho ra ngoài, sao lại thối được nhỉ? Dưới phần bình luận, nhiều dân mạng cho rằng riêng chuyện phơi chùm xuyên từ ngày sang đêm như vậy là một nguyên nhân. Ngày có thể nắng to nhưng đêm có sương. Cứ để mấy ngày liên tục như thế thì nho bị ẩm và dẫn đến mốc thối. Số khác cho rằng muốn làm nho khô có thêm bí quyết xịt rượu. Nếu như không xịt rượu vào thì nho sẽ khó có thể ra thành phẩm được. Mời độc giả xem video: Hồng da tre Thái Nguyên được săn lùng dịp trung thu - Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp

