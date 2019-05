Thót tim nhóm du khách "trèo" ra ngoài lan can cầu Vàng sống ảo

Đa phần các dân mạng đều chỉ trích hành động thiếu suy nghĩ bất chấp nguy hiểm bản thân của nhóm thanh niên. Số khác lại cho rằng sự việc này không chỉ dừng lại ở bản thân người chụp mà còn làm xấu đi hình ảnh cây Cầu Vàng được bạn bè quốc tế yêu mến.

Nickname D.N bình luận: "Thật không hiểu các bạn trẻ suy nghĩ thế nào mà trèo hẳn ra lan can để chụp ảnh. Lan can cầu để bảo vệ và giữ cho du khách bên trong. Mặc dù chưa trèo hẳn ra ngoài, song chẳng may ng ã thì lại đổ cho lỗi tại số".

Còn nickname Q.P bày tỏ: "Chỉ vì vài bức ảnh đẹp mà phải bất chấp vậy sao. Nếu không may có chuyện gì xảy ra thì chỉ khổ gia đình các bạn ấy đầu tiên". Được biết bức ảnh chụp nhóm thanh niên trèo lan can cầu Vàng được chụp lại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 vừa qua. Bên cạnh việc trèo qua lan can, nhiều bạn trẻ còn giẫm đạp lên cỏ, sau đó chui qua khe hở của những thanh chắn để trèo ra ngoài.

Việc trèo ra ngoài lan can của cầu vàng khá nguy hiểm, nếu như bị gió thổi mạnh hoặc không nắm chắc tay vào thành cầu thì những người đó rất dễ bị rơi xuống vách núi.Cầu Vàng (Đà Nẵng): Ra mắt vào tháng 6/2018, cây cầu với đôi bàn tay khổng lồ nâng đỡ, dài 150 m, cao 1.400 m so với mực nước biển, đã nhiều lần được giới báo chí quốc tế khen ngợi bởi sự sáng tạo trong thiết kế, trong đó có các trang nổi tiếng như The Guardian, Buzzfeed và Bored Panda.

