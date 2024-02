Thời tiết nồm ẩm qua góc nhìn hài hước của dân mạng

Vào những ngày này do ảnh hưởng của không khí lạnh mang theo nhiều hơi ẩm từ biển nên miền Bắc sẽ chuyển sang thời tiết nồm ẩm, mưa phùn rải rác. Mặc dù là thời tiết đặc trưng ở Bắc Bộ thế nhưng không ít người cảm thấy rất khó chịu với nó, bởi lẽ độ ẩm không khí cao khiến hơi nước trong không khí bị ngưng tụ và đọng lại trên bề mặt của đồ vật. Trên MXH xuất hiện không ít hình ảnh cư dân mạng "tố cáo" thời tiết nồm ẩm khó chịu đã " xâm chiếm", vừa nhìn thôi nhiều người thấy hãi hùng. Hiện tưởng phổ biến là một lớp sương mờ bao phủ kín, sàn nhà ẩm ướt khiến nhiều người khó chịu. Hơi nước đọng trên sàn nhà, cửa kính là hiện tượng thường gặp ở kiểu thời tiết miền Bắc này. Cư dân mạng lại đưa ra không ít lời than vãn về nồm rồi liên tục đăng tải những hình ảnh nhà cửa để mong chia sẻ cùng mọi người. Những ngày này, chắc hẳn ai cũng hi vọng nắng lên, hong khô mọi thứ, chấm dứt chuỗi ngày nồm ẩm này. Không chỉ nền nhà ướt nhẹp, với thời tiết này cả quần áo cũng khó có thể khô nổi. Một trong những "đặc sản" vào mùa nồm điển hình nhất chính là thiếu quần áo mặc, để kịp khô nhiều gia đình đem vào trong nhà phơi và hong khô nó. Hình ảnh một gia đình phơi quần áo trẻ em từ đầu nhà đến cuối nhà, đồng thời bật chế độ hút ẩm chỉ để mong quần áo nhanh khô.

