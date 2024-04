Thơ Nguyễn lạ lẫm trong hình ảnh mới, tuyên bố thành “Thơ mỏ hỗn“

Thơ Nguyễn là Youtuber từng được các bạn nhỏ yêu mến nhất tại Việt Nam. Các video trên kênh Youtube Thơ Nguyễn có nội dung mang tính giải trí hướng đến các chủ đề được giới trẻ yêu thích như làm đồ chơi, hướng dẫn nấu ăn, các thử thách vui nhộn. Chất giọng gần gũi của Youtuber Thơ Nguyễn cùng nội dung đa dạng, phong phú là một trong những điểm lôi cuốn các em nhỏ vào xem kênh YouTube của cô. Thêm đó, cách làm nội dung đặc biệt, không giống ai khiến những video có sức thu hút lớn. Hiện kênh Youtube của cô có hơn 10,4 triệu người theo dõi. Tuy nhiên kênh của cô cũng vấp phải nhiều sự phản đối khi làm những nội dung như "thử thách 24h sống dưới gầm cầu thang"... Nhiều phụ huynh cho rằng những video như vậy khiến con của họ xem và làm theo, tạo nên lối sống không lành mạnh cho con trẻ. Tháng 3-2021, thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Dương phối hợp cùng đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã xử phạt Thơ Nguyễn 7,5 triệu đồng do video dạy trẻ em "xin vía học giỏi từ búp bê ma" bị cộng đồng phản ứng dữ dội. Sau 1 thời gian tuyên bố giải nghệ từ những lùm xùm. Thơ Nguyễn cách đây không lâu xuất hiện lại với hình ảnh đang trải qua những cuộc phẫu thuật thẩm mỹ gần như toàn bộ gương mặt. Cô không ngần ngại up lên trang cá nhân quá trình "đập mặt xây lại", cùng lời tuyên bố "4 tháng kể từ lúc giải nghệ t thay đổi hình ảnh luôn", hay "T sắp hỗn banh insta", T lên là để Hỗn, để mấy đứa ưa toxic người khác bớt tưởng mình là trung tâm đi". Mới đây, Thơ Nguyễn đã cập nhật những hình ảnh mới lên trang cá nhân. Cô thay đổi hoàn toàn hình tượng. Nếu trước đây trong các video, Thơ Nguyễn xuất hiện với những trang phục màu sắc, gần gũi với các em nhỏ thì bây giờ, cô chuyển phong cách sang gợi cảm, táo bạo, quyến rũ hơn rất nhiều. Gương mặt sau khi sửa cũng đã thay đổi đáng kể: dáng mũi cao, môi đầy đặn hơn. Có vẻ như sau khi giải nghệ, không còn làm Youtube và nội dung dành cho trẻ em nữa, Thơ Nguyễn đang dần "thể hiện cá tính". Cô cập nhật dòng mô tả trên trang cá nhân "T đã giải nghệ, không phải người của công chúng. Công chúng k nuôi t, k phải mẹ t, k phiền dạy t". Ở dưới bài đăng của cô, nhiều người đã bình luận mong muốn nhìn thấy hình ảnh trước đây của cô. Trước những ý kiến như vậy, Thơ Nguyễn phản ứng cực kỳ mạnh mẽ: "Ok cứ việc, c đâu có kêu phải thích c bây giờ, c chỉ cần má c thích c, gia đình bạn bè c thích c thôi, đừng đem ham muốn ích kỉ đó ra nữa: đi soi gương liền xem mình giờ còn giống ngày xưa k, còn thích những sở thích như ngày xưa k mà nói thích c ngày xưa, c nói thẳng 1 câu: CHẮC GÌ C GIỐNG NGÀY XƯA EM GIỜ CÒN THÍCH C. Chẳng qua e nói thế vì e ích kỉ thôi".

