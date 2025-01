Thiều Bảo Trâm sau chia tay chăm chỉ hoạt động, nhan sắc thăng hạng

Hồi đầu năm nay, mạng xã hội rộ thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có quan hệ tình cảm. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp thân thiết tay trong tay tình tứ ở nhiều nơi. Thậm chí cô nàng còn bay qua Pháp cùng bạn trai. Tuy nhiên cách đây không lâu, Thiều Bảo Trâm vừa lên tiếng chính thức xác nhận đã đường ai nấy đi với tình trẻ khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Cô nàng đăng tải dòng trạng thái lên đoạn chat nói chuyện với người hâm mộ vào lúc 3 rưỡi sáng: "Mọi người ơi, mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình cũng mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh tag 2 bọn mình vào nhau nữa. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy." (Ảnh: IG Thiều Bảo Trâm) Sau khi Thiều Bảo Trâm thông báo, phía Matthis cũng đã có động thái xác nhận. Trên trang cá nhân của mình, nam người mẫu sinh năm 2k4 viết: “New Year. Thank you to all my friends and family that supported me through and through once again. Lots of love and lessons…I hope everyone will find their peace and happiness this year” (Tạm dịch: Năm mới. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình đã hết lòng ủng hộ tôi một lần nữa. Rất nhiều tình yêu và bài học… Tôi hi vọng rằng trong năm nay, ai cũng sẽ tìm được sự bình yên và hạnh phúc). (Ảnh: IG Matthis) Trong thông báo chia tay, Thiều Bảo Trâm cũng tâm sự "một mình đã quen rồi" và nói với người hâm mộ "mình không buồn để ảnh hưởng công việc đâu". Và quả thực như vậy, từ sau thông báo đó, Thiều Bảo Trâm tập trung cho sự nghiệp, không còn đề cập đến chuyện tình cảm trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Cô nàng thường xuyên đăng ảnh đi sự kiện, đi diễn ở nhiều nơi. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Trong những hình ảnh đó, cô nàng xuất hiện vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Đồng thời cô nàng cũng bày tỏ sự cố gắng hết mình trên chặng đường tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024". (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Ở dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh một Thiều Bảo Trâm mạnh mẽ, tích cực như vậy: "Chị iu xinh quá, cô gái mạnh mẽ là thần tượng của lòng em", "cảm phục cô gái này vì những nỗ lực không ngừng". (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Từ sau khi tham gia "Chị đẹp đạp gió", tên tuổi Thiều Bảo Trâm được nhiều người biết đến hơn. Tài năng của cô nàng được nhiều người công nhận. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Thiều Bảo Trâm luôn cố gắng để thể hiện tốt qua từng công diễn, khả năng ca hát cùng vũ đạo của cô nàng ngày càng tiến bộ vượt bậc. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm)

Hồi đầu năm nay, mạng xã hội rộ thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có quan hệ tình cảm. Cặp đôi thường xuyên bị bắt gặp thân thiết tay trong tay tình tứ ở nhiều nơi. Thậm chí cô nàng còn bay qua Pháp cùng bạn trai. Tuy nhiên cách đây không lâu, Thiều Bảo Trâm vừa lên tiếng chính thức xác nhận đã đường ai nấy đi với tình trẻ khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Cô nàng đăng tải dòng trạng thái lên đoạn chat nói chuyện với người hâm mộ vào lúc 3 rưỡi sáng: "Mọi người ơi, mình cũng không muốn nói gì sâu cả. Mọi việc kết thúc rồi nên mình cũng mong mọi người đừng đăng clip và hình ảnh tag 2 bọn mình vào nhau nữa. Mình không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống và mối quan hệ của bạn ấy." (Ảnh: IG Thiều Bảo Trâm) Sau khi Thiều Bảo Trâm thông báo, phía Matthis cũng đã có động thái xác nhận. Trên trang cá nhân của mình, nam người mẫu sinh năm 2k4 viết: “New Year. Thank you to all my friends and family that supported me through and through once again. Lots of love and lessons…I hope everyone will find their peace and happiness this year” (Tạm dịch: Năm mới. Cảm ơn tất cả bạn bè và gia đình đã hết lòng ủng hộ tôi một lần nữa. Rất nhiều tình yêu và bài học… Tôi hi vọng rằng trong năm nay, ai cũng sẽ tìm được sự bình yên và hạnh phúc). (Ảnh: IG Matthis) Trong thông báo chia tay, Thiều Bảo Trâm cũng tâm sự "một mình đã quen rồi" và nói với người hâm mộ "mình không buồn để ảnh hưởng công việc đâu". Và quả thực như vậy, từ sau thông báo đó, Thiều Bảo Trâm tập trung cho sự nghiệp, không còn đề cập đến chuyện tình cảm trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Cô nàng thường xuyên đăng ảnh đi sự kiện, đi diễn ở nhiều nơi. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Trong những hình ảnh đó, cô nàng xuất hiện vô cùng rạng rỡ, xinh đẹp. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Đồng thời cô nàng cũng bày tỏ sự cố gắng hết mình trên chặng đường tham gia chương trình "Chị đẹp đạp gió 2024". (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Ở dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy hình ảnh một Thiều Bảo Trâm mạnh mẽ, tích cực như vậy: "Chị iu xinh quá, cô gái mạnh mẽ là thần tượng của lòng em", "cảm phục cô gái này vì những nỗ lực không ngừng". (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Từ sau khi tham gia "Chị đẹp đạp gió", tên tuổi Thiều Bảo Trâm được nhiều người biết đến hơn. Tài năng của cô nàng được nhiều người công nhận. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm) Thiều Bảo Trâm luôn cố gắng để thể hiện tốt qua từng công diễn, khả năng ca hát cùng vũ đạo của cô nàng ngày càng tiến bộ vượt bậc. (Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm)