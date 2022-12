Nhan sắc hiện tại của các "người mẫu nhí" gây bão mạng ra sao?

Là một trong những sao nhí, gia nhập làng giải trí Trung Quốc từ những năm 2 tuổi, Lưu Sở Điềm khiến dân tình thổn thức bởi vẻ đẹp trong trẻo như thiên thần của mình. Tuy nhiên, tên tuổi của Lưu Sở Điềm thật sự bật lên, được nhiều người trong nước và quốc tế biết đến là khi tham gia bộ phim Mị Nguyệt truyện. Gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to tròn, trong veo cùng đôi môi chúm chím, người mẫu nhí này đã lột tả hoàn hảo sự nhí nhảnh, đáng yêu của cô công chúa và khiến dân tình mê mẩn. Sau bộ phim này, nhiều người ưu ái gọi Sở Điềm là “búp bê Trung Quốc”. Thậm chí, nhiều người còn cấm cô bé phẫu thuật thẩm mỹ vì sợ sẽ mất đi vẻ đẹp trong trẻo này. Ở thời điểm hiện tại, Lưu Sở Điềm đã bước sang tuổi 13, vẫn hoạt động nghệ thuật nhưng ít hơn bởi cô bé phải tập trung cho việc học. Trên trang Weibo, “búp bê Trung Quốc” vẫn thường xuyên đăng tải hình ảnh của bản thân. “Tiểu thiên thần nhí” Mahdis Mohammadi sinh năm 2010 tại Urmia, Iran. Năm 2016, cô bé bất ngờ nổi tiếng chỉ nhờ bức ảnh được đăng tải trên mạng xã hội. Với nét đẹp mang đậm chất của người Tây Á cùng đôi mắt to tròn, long lanh, hàng mi dày cong vút, Mahdis Mohammadi được mọi người ưu ai gọi là “Thiên thần nhí Tây Á”. Với khuôn mặt xinh đẹp, nổi bật, mái tóc bồng bềnh hút hồn như công chúa, Mahdis Mohammadi trở thành mẫu nhí nổi tiếng, xuất hiện trong nhiều MV ca nhạc cũng như các thương hiệu thời trang. Chính vì vậy, để đảm bảo an toàn cho con gái, bố cô bé đã phải nghỉ việc làm vệ sĩ riêng cho em. Sau đó, bố mẹ cô bé cũng hạn chế đăng ảnh con gái lên mạng xã hội để cô bé được thoải mái sống đúng với lứa tuổi của mình. Hiện tại, Mahdis đã bước sang tuổi 12, nhan sắc của cô bé có sự thay đổi ít nhiều so với thời điểm trước. Gương mặt của cô bé không còn cặp má bánh bao như trước mà thay vào đó là đường nét thanh thoát cùng chiếc cằm V-line. Thế nhưng, điều này không làm mất đi sự xinh đẹp của cô bé mà còn khiến em trông trưởng thành hơn, ra dáng một thiếu nữ. “Thiên thần” Jade Weber sinh năm 2005, người Mỹ vụt sáng trở thành sao nhí chỉ sau một bức ảnh được đăng tải. Thậm chí, Jade còn được truyền hình Mỹ gọi tên trong "Top 5 bé gái xinh xắn nhất hành tinh". Nhiều người ví vẻ đẹp của Jade như thiên thần, hoàn hảo, không góc chết. Ngay từ khi 15 tuổi, nhan sắc của Jade đã được nhiều thương hiệu chú ý tới. Cô bé thậm chí còn lọt vào top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới được công bố bởi tạp chí TC Candler. Hiện tại, Jade đã 17 tuổi, ở độ tuổi đẹp nhất của một cô gái. Không chỉ vậy, Jade cũng nắm trong tay sự nổi tiếng và thành công khiến nhiều người mơ ước. Sau nhiều năm, gương mặt Jade dường như không có quá nhiều thay đổi, vẫn giữ được đường nét thanh thoát. Không chỉ vậy, Jade còn sở hữu chiều cao nổi bật, cao gần 1m7 cùng vóc dáng săn chắc, thon gọn giúp cô có thể cân mọi loại trang phục. Jade hứa hẹn sẽ trở thành người mẫu nức tiếng tiếng trong tương lai nhờ nhan sắc cũng như ngoại hình nổi bật.

