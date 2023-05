Thầy giáo Nghệ An vẽ trang trí bảng đẹp ngỡ ngàng

Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện đang là giáo viên Mỹ thuật, công tác tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) từ năm 2005. Ở trường, ngoài công việc giảng dạy, thầy còn phụ trách thêm mảng an ninh trường học. Đồng thời, thầy Hạnh có niềm đam mê dùng phấn màu vẽ tranh và viết chữ trang trí lên bảng, khiến học sinh, cũng như nhiều bạn yêu thích mỹ thuật phải trầm trồ. Với kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Mỹ thuật, thầy Hạnh dành nhiều thời gian luyện vẽ vì đó là chuyên ngành học đưa thầy gắn bó với sự nghiệp giáo viên. Còn đam mê vẽ trang trí bảng bằng phấn màu, thầy Hạnh bắt đầu theo đuổi cách đây không lâu. Nó xuất phát từ những cuộc họp lớp, họp phụ huynh mà thầy từng tham dự. Cứ mỗi dịp khai giảng, chúc mừng Năm mới, lễ Giáng sinh hay đơn giản là sinh nhật của học sinh trong lớp, thầy Hạnh lại thực hiện một tác phẩm. Đến nay, nam giáo viên này lưu giữ hình ảnh của hàng trăm bức tranh trang trí bảng độc đáo do mình vẽ. Tuần trước, thầy giáo 8X chụp lại những bức ảnh vẽ trang trí bảng về hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím với chủ đề “Chia tay mùa Hạ” và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người khen tranh đẹp, xúc động khi những ký ức tuổi học trò ùa về. Nhiều thầy cô giáo trong và ngoài trường bày tỏ mong muốn được thầy Hạnh chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh trên bảng. “Từ chuyên môn mỹ thuật, tôi chọn chất liệu sáng tạo là phấn màu, phấn trắng, bảng xanh, vì muốn chinh phục và trải nghiệm cái mới. Để có thể vẽ trang trí bảng đẹp như bức tranh nghệ thuật, tôi học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, các đồng nghiệp đi trước. Từ đó, tôi tự nghiên cứu để tìm ra lối sáng tạo riêng, để biết cách vẽ thế nào cho giống thật, sinh động, có hồn và đẹp tự nhiên hơn”, thầy Hạnh cho biết. Theo thầy Hạnh, vẽ trang trí bảng khó nhất là lên ý tưởng về bố cục, màu sắc và đòi hỏi người vẽ phải thật kiên trì, cẩn thận. Với mỗi bức tranh, thầy Hạnh mất cả tiếng hoặc thậm chí 2 - 3 ngày để hoàn thành, tùy thuộc vào độ chi tiết, phức tạp của bức tranh.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh hiện đang là giáo viên Mỹ thuật, công tác tại trường Phổ thông Hermann Gmeiner Vinh (Nghệ An) từ năm 2005. Ở trường, ngoài công việc giảng dạy, thầy còn phụ trách thêm mảng an ninh trường học. Đồng thời, thầy Hạnh có niềm đam mê dùng phấn màu vẽ tranh và viết chữ trang trí lên bảng, khiến học sinh, cũng như nhiều bạn yêu thích mỹ thuật phải trầm trồ. Với kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Mỹ thuật, thầy Hạnh dành nhiều thời gian luyện vẽ vì đó là chuyên ngành học đưa thầy gắn bó với sự nghiệp giáo viên. Còn đam mê vẽ trang trí bảng bằng phấn màu, thầy Hạnh bắt đầu theo đuổi cách đây không lâu. Nó xuất phát từ những cuộc họp lớp, họp phụ huynh mà thầy từng tham dự. Cứ mỗi dịp khai giảng, chúc mừng Năm mới, lễ Giáng sinh hay đơn giản là sinh nhật của học sinh trong lớp, thầy Hạnh lại thực hiện một tác phẩm. Đến nay, nam giáo viên này lưu giữ hình ảnh của hàng trăm bức tranh trang trí bảng độc đáo do mình vẽ. Tuần trước, thầy giáo 8X chụp lại những bức ảnh vẽ trang trí bảng về hoa phượng đỏ, hoa bằng lăng tím với chủ đề “Chia tay mùa Hạ” và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút hàng trăm lượt chia sẻ. Nhiều người khen tranh đẹp, xúc động khi những ký ức tuổi học trò ùa về. Nhiều thầy cô giáo trong và ngoài trường bày tỏ mong muốn được thầy Hạnh chia sẻ kinh nghiệm vẽ tranh trên bảng. “Từ chuyên môn mỹ thuật, tôi chọn chất liệu sáng tạo là phấn màu, phấn trắng, bảng xanh, vì muốn chinh phục và trải nghiệm cái mới. Để có thể vẽ trang trí bảng đẹp như bức tranh nghệ thuật, tôi học hỏi kinh nghiệm từ bạn bè, các đồng nghiệp đi trước. Từ đó, tôi tự nghiên cứu để tìm ra lối sáng tạo riêng, để biết cách vẽ thế nào cho giống thật, sinh động, có hồn và đẹp tự nhiên hơn”, thầy Hạnh cho biết. Theo thầy Hạnh, vẽ trang trí bảng khó nhất là lên ý tưởng về bố cục, màu sắc và đòi hỏi người vẽ phải thật kiên trì, cẩn thận. Với mỗi bức tranh, thầy Hạnh mất cả tiếng hoặc thậm chí 2 - 3 ngày để hoàn thành, tùy thuộc vào độ chi tiết, phức tạp của bức tranh.