"Thánh nữ Piano" bị phản ứng vì khoe thân câu view quá phản cảm

Pan Piano là một Youtuber đến từ Đài Loan, với hơn 3 triệu người đăng ký (số lượng đăng ký cao hơn nhiều so với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng Nhật Bản). Pan Piano ổi tiếng với nội dung chủ yếu là chơi đàn Piano và thể hiện cosplay nhân vật liên quan đến bài hát trong tác phẩm đó. Điểm đặc biệt của Pan Piano so với nhiều kênh Youtube âm nhạc khác là cách cô cosplay nhân vật vô cùng táo bạo, tận dụng phô bày đường cong quyến rũ của cơ thể. Thumbnail của nhiều video của Pan Piano dần trở nên vô cùng nóng bỏng, chứa những hình ảnh có tính khoe da thịt. Kết hợp với cách giật tít gây sốc thì các video của cô thu hút lượt xem rất nhanh. Người xem tại Nhật Bản đã bắt đầu quan tâm và phản ứng với điều này. Mới đây, nhiều dân mạng Nhật Bản đã chỉ trích rằng các chiêu trò khoe thân để câu view của Pan ngày càng “đi hơi xa”. Năm 2021, Pan Piano tung clip chỉ hai giây trên kênh Youtube khiến fan choáng váng. Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày đã thu hút gần 400.000 lượt xem. Theo clip có thể thấy, Pan Piano hóa trang thành nhân vật chính "Uzumaki Naruto" trong anime "Naruto" (truyện tranh Nhật Bản), đôi tay của cô là những tuyệt chiêu đặc trưng của ninjutsu. Thật bất ngờ, khi màn hình được chuyển sang giây tiếp theo, Pan Piano hóa thân thành một cô gái khỏa thân hoàn toàn nhưng hiệu ứng đặc biệt đám mây trắng đã che đi những chỗ nhạy cảm. Dù các phần quan trọng được che đậy nhưng Pan Piano vẫn không thể che giấu được một thân hình đẹp với làn da trắng như tuyết, vòng một nở nang và đôi chân thon thả. Trước đó, Pan Piano cũng có một "cú lừa" fan bằng ảnh "cởi 99%" khiến cô mất đi khoảng 30 nghìn lượt đăng ký, nhưng con số này vẫn quá nhỏ bé khi so với hơn 2 triệu lượt đăng ký mà cô đang sở hữu.

