Thần tượng Lee Min Ho, chàng trai Myanmar cover "Quân vương bất diệt" đỉnh cao

Diễn viên Lee Min Ho đang trở nên cực hot trên MXH khi bộ phim "Quân vương bất diệt" của anh thủ vai chính đang chiếm sóng. Không chỉ dừng lại việc khoe vẻ điển trai, nam thần Hàn Quốc còn khiến nhiều người phải học theo hình tượng "chanh sả" của mình. Mới đây, dân mạng được phen cười nghiêng ngả trước màn cover biểu cảm đỉnh cao giống hệt với diễn viên Lee Min Ho trong "Quân vương bất diệt" của một chàng thanh niên có tên là Do Pauk đến từ Myanmar. Bắt chước một loạt những khoảnh khắc nam diễn viên đốn tim khán giả, Do Pauk lại khiến người xem không thể ngừng cười vì độ hài hước của mình. Từ việc nở nụ cười thật tươi, tạo dáng cool ngầu trên phố hay ngồi đọc sách, sấy tóc của nam thần Lee Min Ho đều được Do Pauk cố gắng thực hiện lại. Để được giống như bản gốc, Do Pauk còn đầu tư cả trang phục và phối cảnh quay. Biểu cảm chuẩn chỉ nhưng sắc đẹp có phần hơi lệch... Nam thần Lee Min Ho và nam thần "răng hô". Chẳng đẹp xuất sắc như nam thần Lee Min Ho nhưng mỗi màn cover của Do Pauk đều hút nghìn like của dân mạng. Do Pauk có hàm răng hô, gương mặt cũng không hề đẹp trai. Nhưng chính sự hài hước của mình, anh chàng này đã nhận về nhiều lượt yêu quý từ mọi người. Được biết, trước video cover Lee Min Ho, Do Pauk cũng từng “nhái lại” và hóa trang thành nhiều người nổi tiếng khác từ những dụng cụ, nguyên liệu có sẵn trong nhà. Trước đó, Do Pauk cũng từng cover lại khoảnh khắc của DJ số 1 Hàn Quốc là Soda. Mời quý độc giả xem video: [VIETSUB] Hậu trường tập 5,6 The King - Quân Vương Bất Diệt - Nguồn: Youtube

