Thảm họa làm tóc ăn Tết, cánh mày râu lâm cảnh khốn đốn

Làm tóc ăn Tết đâu phải có hội chị em mới chạy đua để đi làm mà trong đó có cả các đấng mày râu. Tuy nhiên, cũng như các chị, các anh cũng gặp không ít phiền toái từ công đoạn này. Với anh em, một gương mặt nhẵn nhụi cùng với mái tóc sành điệu để đón Tết cũng được họ chú trọng. Đặc biệt, trong mùa Tết năm nay, mái đầu under cut với đường kẻ vạch trên đầu đã quay trở lại thành mốt được nhiều người lựa chọn. Cắt tóc under cắt ngoài hai bên ngắn thì việc kẻ vạch là một điểm nhấn. Tuy nhiên, khi rơi vào tay những anh thợ tóc không có tâm thì nó đã trở thành thảm họa cắt tóc. Một mái tóc mang đầy tính yêu thương của một thợ cắt tóc khiến khách hàng nhìn mà giật bắn mình. Đường kẻ trên tóc kiểu under cut chẳng khác nào một con đường đất được mở ra giữa biển. Nhiều người đi cắt tóc có thói quen để tùy cho các người thợ sáng tạo nhưng khi sức sáng tạo bay cao, bay xa thì lại trở thành một thảm họa. Thử hỏi với kiểu tóc ăn chơi này, các anh em có dám ra đường ăn Tết. Tóc trong ảnh và ngoài đời sẽ thực sự khác nhau khi qua những bàn tay của các anh chàng thợ tóc vô tâm. Mái ngố thảm họa như này, liệu cánh mày râu có dám ra đường ăn Tết. Khóc ròng với mái tóc thảm họa dịp cận Tết. Tóc mái nham nhở của chàng thanh niên khiến nhiều người nhìn vào mà cười "ná thở". Mời quý độc giả xem video: Màn cắt tóc thảm hoạ truyền hình Việt Nam - Nguồn: Yan News

