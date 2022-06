Tham gia đóng phim, hai hot girl nổi bật từ phim đến đời thường

Ceri tên thật là Thu Hà, cô đến từ Lạng Sơn và là người dân tộc Tày. Nàng hot girl này ngay lập tức gây chú ý khi tham gia đóng phim Thương ngày nắng về. Dù tuổi đời và tuổi nghề còn rất nhỏ so với các anh chị tiền bối trong phim, mỹ nhân sinh năm 2002 vẫn khiến khán giả chú ý sau khi tập 24 lên sóng nhờ nhan sắc đẹp lạ. Không chỉ tham gia đóng phim, Thu Hà còn được biết đến với vai diễn trong MV "Sau lưng anh có ai kìa" của Thiều Bảo Trâm và từng gây sốt khi tham gia chương trình "Tỏ tình hoàn mỹ". Hiện tại, Ceri đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Với nét đẹp dễ thương đáng yêu cùng nụ cười má lúm và thân hình mảnh mai ăn ảnh, hot girl 2K còn thể hiện tốt vai trò làm người mẫu ảnh. Cô nàng có thể biến hóa phong cách từ ngọt ngào cho đến cá tính, mỗi bức ảnh của cô đăng tải đều nhận về lượt like khủng. Bên cạnh Thu Hà Ceri, cô gái Ngọc Huyền sinh năm 1999 cũng là cái tên gây chú ý thời gian mới đây khi đóng vai em út Vân trong Thương ngày nắng về. Ngọc Huyền được khán giả chú ý nhờ khả năng hóa thân tốt ở cả tạo hình giản dị lúc đầu phim và tạo hình gợi cảm trái ngược trong những tập mới đây. Ở ngoài đời, mỹ nhân 23 tuổi là sinh viên trường Đại học Mỹ Thuật. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, thuần khiết, đôi mắt to tròn cùng nụ cười rạng rỡ nên trước đó Ngọc Huyền từng là gương mặt người mẫu ảnh, quảng cáo cho nhiều thương hiệu. Tận dụng ưu điểm nhờ nhan sắc hút hồn và vóc dáng đẹp, Ngọc Huyền có thể cân đẹp nhiều phong cách. Hiện tại, cô nàng muốn thử sức ở nhiều dạng vai khác nhau. Ảnh: IGNV Mời độc giả xem video: "Hot girl" Việt và những màn lột xác khiến dân mạng choáng váng - Nguồn: Yan News

