Thả rông vòng 1 trên tàu điện, gái xinh xăm trổ nhận đủ chỉ trích

Mới đây, bức ảnh một cô gái gợi cảm để lộ gần nửa vòng một của mình. Hot girl này khi di chuyển trên tàu điện ngầm đã khiến mọi người choáng váng. Khi bức ảnh thả rông vòng 1 trên tàu điện của cô gái trên được “chu du” trên khắp các diễn đàn, trang mạng, thu hút không ít sự quan tâm của dư luận. Ngay sau khi được netizen truyền tay nhau bức ảnh thả rông trên tàu điện, danh tính của cô nàng hot girl cũng được tìm ra. Đó là hot girl Hi Hi, một trong những hot girl, người mẫu rất nổi tiếng ở Đài Loan. Hi Hi thường xuyên xuất hiện tại nơi công cộng với vẻ ngoài xinh đẹp, nóng bỏng. Trên trang cá nhân, gái xinh đến từ Đài Loan không thiếu những khoảnh khắc gợi cảm quá mức ở những địa điểm công cộng như nhà ga, quán ăn... Theo Hi Hi, phương hướng phát triển hình ảnh của cô nàng ngay từ đầu đã được xác định là bốc lửa, quyến rũ. Có rất nhiều set đồ của hot girl xinh đẹp này thực sự khiến nhiều người nhìn vào phải ngượng đỏ mặt, xấu hổ mà quay đi. Theo tìm hiểu, hot girl gợi cảm Hi Hi có gu thời trang cực kỳ táo bạo. Cô nàng sẵn sàng diện những set đồ cắt xẻ khắp nơi và vô tư xuống phố. Hi Hi cùng tự tin với body của mình, chưa bao giờ “ngán” những trang phục nóng bỏng, gợi cảm.

