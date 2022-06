Người phụ nữ thả rông vòng 1 vi vu khắp nơi gây ngán ngẩm

Thời gian quan, ngoài những trang phục thanh lịch hoặc gợi cảm nhưng không quá lố vẫn xuất hiện nhiều người có cách ăn mặc gây sốc, chẳng giống ai. Điển hình như trường hợp của người phụ nữ thả rông vòng 1 mới đây. Theo đó, cư dân mạng mới đây đang lan truyền hình ảnh về một người phụ nữ ăn mặc phản cảm. Nhìn ảnh, chị này khoảng ngoài 30 tuổi. Nhưng điểm khiến người xem tranh cãi chính là phong cách ăn mặc hở hang của người phụ nữ này. Chẳng phải những bộ cánh phù hợp độ tuổi, chỉ lại chọn trang phục ren mỏng hay khoét xẻ thật sâu. Đáng chú ý hơn là mỗi bức hình chị show lên trang cá nhân cũng chẳng cần nội y che chắn. Bởi vậy, những điểm nóng của cơ thể cứ thế lộ ra trước mặt bàn dân thiên hạ. Danh tính người này tưởng lạ hóa quen. Chị là L.B.C, một phụ nữ đã có gia đình, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP HCM. Được biết, người phụ nữ này hiện đang là trưởng nhóm Khoa học công nghệ, thuộc khối Quản trị rủi ro của một ngân hàng có tiếng. Chị L.B.C cho biết những hình ảnh khoe "vốn liếng" của mình trên mạng xã hội đều do ông xã chụp. Nói về lý do thích mặc hở bạo, chị C., cho hay bản thân không hoạt động nghệ thuật, hình ảnh cũng không mang tính thương mại, chỉ đơn giản là chị muốn lưu giữ những khoảnh khắc tuổi xuân. "Thả rông" là một trong những điều chuyên gia y tế khuyên phụ nữ nên làm vài giờ trong 1 ngày để tầm soát bệnh ung thư vú. Việc chị C. liên tục thả rông lại mặc áo lưới xuyên thấu ra đường, chụp ảnh lưu niệm cùng chồng con làm ai cũng khó hiểu.

