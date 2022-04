“Team qua đường” bắt gặp Văn Hậu nắm tay bạn gái không rời

Chuyện hẹn hò của Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My luôn là chủ đề được cư dân mạng quan tâm thời gian gần đây. Có tin đồn hẹn hò từ tháng 10/2020, nhưng đến giờ cả cầu thủ Đoàn Văn Hậu và bạn gái tin đồn vẫn chưa có ý định công khai dù "hint" xuất hiện liên tục trên mạng xã hội. Vừa qua trong đám cưới của Hồ Tấn Tài, Văn Hậu và bạn gái lộ khoảnh khắc tay trong tay, tình cảm trên mức bình thường được "team qua đường" bắt trọn. Tuy ảnh lọt vào ống kính của người đi dự tiệc cưới với chất lượng thấp, nhưng độ tình tứ của cặp đôi trai tài gái sắc này đúng là chất lượng cao. Dù hình ảnh không quá rõ nhưng đủ để thấy bạn gái tin đồn Văn Hậu đang có hành động tình cảm với chàng cầu thủ. Cặp đôi này dính lấy nhau như hình với bóng dù đi đến nơi đâu, tuy vậy cả Văn Hậu và Hải My vẫn nhất quyết không công khai. Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My tay trong tay đi dự đám cưới của cầu thủ Tấn Tài. Văn Hậu và Hải My ngồi cạnh nhau tại bàn tiệc, cùng với nhóm của Quang Hải, Đức Chinh, Thành Chung. Cặp đôi thường xuyên ghé tai nhau trò chuyện thân mật. Trong sự đông đúc, nhộn nhịp của đám cưới, cặp trai tài gái sắc vẫn sáng bừng một góc khi vô tình lọt vào ống kính "team qua đường". Từ hình ảnh lan truyền, đôi trẻ "dính như sam", liên tục có những cử chỉ thân mật tại bữa tiệc càng làm củng cố thêm tin đồn Đoàn Văn Hậu và Hải My đang hẹn hò. Chưa từng công khai mối quan hệ yêu đương, nhưng Doãn Hải My và Đoàn Văn Hậu liên tục lộ những khoảnh khắc tình cảm. Trước đó, Văn Hậu và Hải My cũng bị soi nhiều lần đăng ảnh với chú thích tương đồng, check-in cùng một địa điểm. Ảnh: Tổng hợp Mời độc giả xem video: Cuộc Sống Các Ái Nữ thuộc Thế Hệ RICH KID VIỆT NAM Khiến Dân Tình Choáng Ngợp - Nguồn: Yan News

