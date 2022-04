Hậu ảnh ôm nhau, Đoàn Văn Hậu và bạn gái lộ "hint" đồ đôi

Đoàn Văn Hậu – Doãn Hải My là cặp đôi nhận được không ít sự quan tâm từ cộng đồng mạng kể từ khi tin đồn cả hai đang “qua lại” nổ ra, chỉ là đến tận bây giờ người trong cuộc vẫn chưa chính thức lên tiếng xác nhận mối quan hệ này. Mới đây, bạn gái Đoàn Văn Hậu và nam cầu thủ này còn cùng nhau góp mặt trong đám cưới của Thành Chung. Khoảnh khắc Doãn Hải My bá vai cầu thủ Đoàn Văn Hậu đã khiến cho nhiều người càng tin tưởng vào việc hai người đang yêu nhau. Sau khi những hình ảnh thân mật tại hôn lễ được tung lên mạng xã hội, nhiều người còn chưa kịp “hết mừng” thì Văn Hậu và Hải My lại tiếp tục bị dân mạng soi ra khoảnh khắc diện đồ đôi vô cùng đáng yêu. Cụ thể, trong một đoạn video có dòng chú thích “Các bạn tìm điểm giống nhau ạ” được đăng tải bởi người hâm mộ, Văn Hậu và Hải My cùng xuất hiện trong chiếc nón lưỡi trai màu hồng phấn, hoa văn, chi tiết trên nón giống nhau như đúc. Đầu đoạn clip là sự xuất hiện của Hải My với chiếc mũ kết màu hồng nhạt trên đầu. Sau đó, cũng chính nó được Đoàn Văn Hậu đội lại. Đoạn clip ngắn này vừa xuất hiện thì nhận về không ít sự hưởng ứng từ phía cộng đồng mạng, nhiều người còn “móc nối” với hình ảnh “tình bể bình” của cả hai tại đám cưới Thành Chung để “đòi” một lời công khai mối quan hệ. Hồi đầu năm nay, Văn Hậu và Hải My cùng từng bị soi ra cùng nhau dự sinh nhật của nữ diễn viên Bảo Hân. Tuy video chỉ có sự xuất hiện của Hải My nhưng các “conan mạng” dễ dàng nhận ra cánh tay đang gắp đồ ăn cho cô nàng là Đoàn Văn Hậu. Trên thực tế, tin đồn Văn Hậu và Hải My hẹn hò đã xuất hiện từ cách đây 2 năm về trước, đỉnh điểm là lần netizen bắt gặp nam cầu thủ đội tuyển Việt Nam đi cổ vũ gái xinh Hà thành tại một cuộc thi nhan sắc. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, chỉ là sự “đoán già đoán non” của cư dân mạng khi cả Văn Hậu và Hải My chưa ai lên tiểng xác nhận cũng như phủ nhận tin đồn này. Thậm chí trước đây, mạng xã hội còn truyền tay nhau tấm thiệp cưới của cặp đôi kín tiếng này. Đi kèm theo đó là loạt ảnh Hải My xinh tựa nữ thần trong bộ váy cười khiến nhiều người không khỏi “há hốc mồm” và trông chờ một đám cưới. Tuy vậy, cuối cùng tấm thiệp đó chỉ là sản phẩm được cắt ghép và những pô ảnh đó cũng chỉ là một bộ ảnh bình thường của cô nàng.

