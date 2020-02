Té ngửa loạt hậu trường những bức ảnh sống ảo của chị em trên Instagram

Mạng xã hội Instagram được ví như kho tàng của những bức ảnh đẹp. Bên cạnh đó, không ít người tò mò về cảnh hậu trường hay còn gọi là "Behind The Scenes" đằng sau những tấm hình xuất thần được các nhiếp ảnh gia photoshop. Mới đây, trên MXH các dân mạng đã chia sẻ loạt ảnh hậu trường những bức ảnh sống ảo của chị em trên MXH Instagram gây thích thú. Tưởng chừng để có bức ảnh đẹp phải sắp đẹp cầu kì nhưng dường như của nhà trồng được từ nhiếp ảnh gia cho đến người hắt sáng nên đâu lo thiếu ảnh đẹp. Đồng cỏ hoang cũng là địa điểm lý tưởng cho những khung hình ấn tượng cho hội chị em có ảnh đẹp đăng Instagram. Concept Joker từ rổ chanh trong bếp của mẹ. Bụi cây khô làm nên kiệt tác và chỉ cần bạn có một photographer có tâm và người photoshop có tầm. Hứng nắng hi sinh vì nghệ thuật để có bức ảnh đẹp. Cover phim "Biểu niên sử Narnia" chỉ nhờ một chiếc tủ quần áo đã qua sử dụng Những khoảnh khắc ẩn sau một tấm hình lung linh, huyền ảo đã khiến cộng đồng mạng không khỏi ngỡ ngàng, thích thú. Chính bởi điều này đã giúp cho tài khoản Instagram cá nhân của anh thu hút được hơn 182.000 người theo dõi. Ý tưởng từ những gam màu vui nhộn từ công viên. Clip Instagram #1 | Những mẹo vặt trên Instagram mà bạn nên thử - Nguồn: Youtube

