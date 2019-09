Tân nữ sinh ĐH Luật khiến dân mạng ngẩn ngơ vì nhan sắc ngây thơ

Mới đây trên MXH, loạt ảnh về tân nữ sinh ĐH Luật nhanh chóng hút hàng nghìn lượt like. Cô gái này được chú ý nhờ đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, thần thái toát lên vẻ dịu dàng và mong manh. Chẳng mất quá nhiều công sức tìm kiếm, nữ sinh ĐH Luật sở hữu vẻ ngây thơ đã nhanh chóng được tìm ra. Đó là Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 2001), tân sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi những bức ảnh của Hồng được đông đảo dân mạng chú ý, cô bạn này đã có những chia sẻ đầu tiên: "Hôm qua, em quay lại thăm trường cũ. Tình cờ, bạn em mở điện thoại cho xem thì em mới biết. Nhìn chung em khá bất ngờ và vui khi được mọi người biết đến. Facebook cá nhân tăng thêm lượt follow, một số bạn cùng khóa mới trong trường Luật chủ động kết bạn. Chúng em làm quen với nhau cho đỡ bỡ ngỡ. Còn lại đều là những bình luận tích cực". Hồng chia sẻ thêm. Nguyễn Thị Hồng chia sẻ gia đình có hai chị em gái nhưng cô thường xuyên bị nhầm là em vì chỉ cao 1m52 và có khuôn mặt trẻ hơn tuổi. Hồng nhập học ĐH Luật từ ngày 22/7 do được tuyển thẳng. Trước đó, cô gái từng đạt giải nhì học sinh giỏi môn Văn tỉnh Lào Cai và huy chương đồng học sinh giỏi Văn khu vực Duyên hải Bắc Bộ. Ngoài việc nộp học bạ để xét tuyển, Hồng cũng tham gia kì thi đại học vừa qua và đủ điểm đỗ học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm, khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học ngoại ngữ. Hồng cũng chia sẻ đến với ngôi trường Luật là 1 cái duyên. Cô bạn này chia sẻ: "Em từng mơ ước thành một biên tập viên truyền hình như chị Hoài Anh - MC dẫn chương trình thời sự. Trong khi gia đình muốn em có một công việc ổn định, đỡ vất vả. Cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác, em quyết định theo Luật và sẽ cố gắng phấn đấu vì ngành nghề đã chọn". Hồng tin rằng con gái học ngành Luật không khô khan, khó tính như hình dung của nhiều người. Cô bạn chia sẻ thích đọc truyện và xem phim ngôn tình. Trở thành tân sinh viên khiến Hồng vừa háo hức vừa có phần lo lắng. Ngoài việc tập trung vào học, cô muốn làm mẫu chụp ảnh lookbook để trang trải phí sinh hoạt.

Mới đây trên MXH, loạt ảnh về tân nữ sinh ĐH Luật nhanh chóng hút hàng nghìn lượt like. Cô gái này được chú ý nhờ đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng, thần thái toát lên vẻ dịu dàng và mong manh. Chẳng mất quá nhiều công sức tìm kiếm, nữ sinh ĐH Luật sở hữu vẻ ngây thơ đã nhanh chóng được tìm ra. Đó là Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 2001), tân sinh viên trường Đại học Luật Hà Nội. Sau khi những bức ảnh của Hồng được đông đảo dân mạng chú ý, cô bạn này đã có những chia sẻ đầu tiên: "Hôm qua, em quay lại thăm trường cũ. Tình cờ, bạn em mở điện thoại cho xem thì em mới biết. Nhìn chung em khá bất ngờ và vui khi được mọi người biết đến. Facebook cá nhân tăng thêm lượt follow, một số bạn cùng khóa mới trong trường Luật chủ động kết bạn. Chúng em làm quen với nhau cho đỡ bỡ ngỡ. Còn lại đều là những bình luận tích cực". Hồng chia sẻ thêm. Nguyễn Thị Hồng chia sẻ gia đình có hai chị em gái nhưng cô thường xuyên bị nhầm là em vì chỉ cao 1m52 và có khuôn mặt trẻ hơn tuổi. Hồng nhập học ĐH Luật từ ngày 22/7 do được tuyển thẳng. Trước đó, cô gái từng đạt giải nhì học sinh giỏi môn Văn tỉnh Lào Cai và huy chương đồng học sinh giỏi Văn khu vực Duyên hải Bắc Bộ. Ngoài việc nộp học bạ để xét tuyển, Hồng cũng tham gia kì thi đại học vừa qua và đủ điểm đỗ học viện Báo chí và Tuyên truyền, Đại học Sư phạm, khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học ngoại ngữ. Hồng cũng chia sẻ đến với ngôi trường Luật là 1 cái duyên. Cô bạn này chia sẻ: "Em từng mơ ước thành một biên tập viên truyền hình như chị Hoài Anh - MC dẫn chương trình thời sự. Trong khi gia đình muốn em có một công việc ổn định, đỡ vất vả. Cân nhắc thêm nhiều yếu tố khác, em quyết định theo Luật và sẽ cố gắng phấn đấu vì ngành nghề đã chọn". Hồng tin rằng con gái học ngành Luật không khô khan, khó tính như hình dung của nhiều người. Cô bạn chia sẻ thích đọc truyện và xem phim ngôn tình. Trở thành tân sinh viên khiến Hồng vừa háo hức vừa có phần lo lắng. Ngoài việc tập trung vào học, cô muốn làm mẫu chụp ảnh lookbook để trang trải phí sinh hoạt.