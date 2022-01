Tâm sự nhỏ to của cô giáo dạy online tuổi Dần nổi tiếng MXH

Trần Thanh Nga nổi tiếng với vai trò cô giáo dạy online môn Vật Lý. Cô giáo trẻ sinh năm 1998, hiện đang công tác tại Trường THPT Việt Nam – Ba Lan, Hà Nội. Trước đó, cô Thanh Nga tốt nghiệp Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Chỉ qua một vài buổi livestream bởi gương mặt thanh tú, phong cách giảng dạy cuốn hút người xem, cô giáo Thanh Nga nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều netizen "săn lùng". Chia sẻ với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, cô giáo xinh đẹp chia sẻ: "Vào 1 ngày, cơ duyên nào đó khiến mình trở nên nổi tiếng hơn, và được mọi người biết đến nhiều hơn.Điều đó vừa là động lực thúc đẩy mình cần cố gắng để chứng minh thực lực của bản thân nhiều hơn nữa nhưng cũng chính là 1 thách thức cực kì to lớn đè nặng lên vai để sống và làm việc sao cho đúng với 2 chữ “nhà giáo”. Nói về việc lựa chọn nghề nghiệp, đặc biệt là trở thành giáo viên dạy Vật lý, Thanh Nga nhớ lại: "Hồi năm cấp 3, trong một cuộc tranh luận có một bạn nam tỏ ra coi thường bọn mình con gái thì sẽ học không tốt môn tự nhiên bằng con trai, thế nên mình mới quyết tâm chọn học khối tự nhiên để chứng tỏ bản than và cho bạn ấy biết mặt. Nhưng càng học, càng tìm hiểu thì mình càng thấy môn vật lý rất hay và hấp dẫn. Hiện giờ mình thấy rất cảm ơn bạn nam chỉ nói đùa đó mà mình có cơ duyên lựa chọn giáo viên dạy môn vật lý." Dạy học online trong mùa dịch cũng là thách thức và có cả cơ hội dành cho nhiều giáo viên trẻ, trong đó có Thanh Nga. Cô nàng chia sẻ, bản thân thấy may mắn khi có thể sử dụng công nghệ được tốt hơn và trực quan hơn phần nào. Đặc biệt, khi học online sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho việc đi lại. Trái lại với sự thuận lợi thì những khó khăn cũng không hề ít, Thanh Nga chia sẻ một số thứ phải kể đến như tiếp xúc và hiểu học sinh ít hơn, khả năng tiếp thu và tập trung của học sinh khi học online sẽ ít hơn do cũng dễ xao nhãng và nhìn máy tính quá lâu. "Việc dạy học trực tuyến khiến các giáo viên vất vả hơn nhiều so với truyền thống vì cần chuẩn bị không chỉ bài dạy mà cách giảng dạy cũng phải hấp dẫn và hứng thú với học sinh", Thanh Nga chia sẻ. Bước sang năm Dần, mọi người thường nói năm tuổi thường sẽ gặp xui nhưng Thanh Nga lại không hề thấy lo lắng, cô nàng lạc quan chia sẻ: "Thực ra cũng là 1 người thuộc gen Z hiện đại nên mình cũng không quá quan tâm và để ý đến năm tuổi. Mình thấy tuổi hổ nhất là con gái là 1 lứa tuổi các cụ bảo “khó lấy chồng” nhưng thực ra những người mạnh mẽ, có hoài bão lớn, tính tình đơn giản tự nhiên như tuổi dần chúng mình cũng rất thú vị đấy chứ". Nói về tương lai gần, Thanh Nga chia sẻ rằng cô vẫn tiếp tục dạy học, nếu được dạy offline cô vẫn sẽ cố gắng để sắp xếp thời gian dạy online để có thể tiếp cận được học sinh ở khắp cả nước. Về sự nghiệp giảng dạy, Thanh Nga dự định học lên cao hơn, học thêm ngôn ngữ và trau dồi thêm nhiều kiến thức chuyên môn hơn nữa để trình độ bản thân được tốt hơn. "Vì đương nhiên nếu giáo viên giỏi và biết cách truyền đạt tốt thì học trò của mình chắc chắn sẽ giỏi", cô nàng cho biết. Trong năm mới 2022, điều mà cô giáo trẻ quan tâm nhất chính là cách để truyền thêm tình yêu, động lực đến với học sinh của mình. Nếu làm giáo viên mà không yêu những đứa trẻ thì công việc này thực sự sẽ không thể đi cùng ta đến cuối đời được. Khi được hỏi về mong muốn trong năm 2022, cô giáo Thanh Nga cho biết bản thân muốn có thêm nhiều thời gian để quan tâm tới học sinh hơn nữa, mong tình hình dịch bệnh sẽ ổn hơn để cô trò được gặp nhau để hâm nóng tình cảm. Ngoài ra, có 1 vấn đề không kém phần quan trọng đó chính là kiến thức, Thanh Nga mong muốn sẽ cố gắng trau dồi thêm nữa những kiến thức cũng như các kĩ năng sư phạm và sử dụng công nghệ trong dạy học để những bài giảng của mình được mới mẻ, sinh động và hấp dẫn hơn. Mời độc giả xem video: Cô giáo Vật Lý “Gen Z” Minh Thu: Xinh như hotgirl, giảng bài hay còn chơi game đỉnh - Nguồn: Yan News

