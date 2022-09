Tấm biển “lạ” trên phố Hàng Mã dịp Trung thu khiến netizen tranh cãi

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến Trung thu, lúc này phố Hàng Mã đang ở thời điểm đông đúc nhộn nhịp nhất. Ngoài nhu cầu mua sắm, nhiều bạn trẻ Hà Nội còn coi phố Hàng Mã là địa điểm lý tưởng để chụp ảnh check in, sống ảo. Để tránh tình trạng mỗi dịp Tết Trung thu khi nhiều khách tìm đến chụp ảnh nhiều hơn mua hàng, nhiều tiểu thương đã treo biển nhắc nhở khách hàng không chụp ảnh nếu không có nhu cầu mua hàng. Vào mỗi dịp lễ Tết, Trung thu hay Giáng sinh, con phố này lại nhộn nhịp người qua lại, và những tấm biển với dòng chữ "lạ" này trên con phố Hàng Mã đã trở thành "đặc sản" lúc nào không hay. Những tấm biển báo cấm chụp ảnh từ đó cũng trở thành chủ đề gây tranh cãi trên mạng xã hội trong nhiều năm. Phía ủng hộ việc làm của chủ cửa hàng, tuy nhiên có người lại cho rằng các tiểu thương không nên cấm mà thay vào đó là thu phí. Tài khoản Facebook có tên T.H chia sẻ: "Bán hàng kị nhất đứng chắn lối vào, vậy nên việc đề biển cấm chụp ảnh là hợp lý, đặc biệt vào những thời điểm đông đúc người qua lại". Hay một netizen khác lại cho rằng việc đề biển cấm hay không là tuỳ vào từng tiểu thương, không ai có quyền cấm cản. Trái với ý kiến ủng hộ các tiểu thương trên phố Hàng Mã khi đề biển cấm chụp ảnh, không ít cư dân mạng cho thấy việc cấm khách hàng là không hay ho, thay vào đó là thu phí giá rẻ để thu hút người ghé thăm. Thực tế, việc khách tham quan, xếp hàng đông đúc chờ đến lượt chụp ảnh trên phố Hàng Mã không còn là chuyện mới. Để có được bức ảnh sống ảo ưng ý, nhiều người không ngại chen lấn hay đứng hẳn vào bên trong cửa hàng. Thậm chí một số người “ý thức kém” còn tiện tay cầm phụ kiện do tiểu thương bày bán phía trước để chụp ảnh đã tạo ra một bầu không khí rất hỗn loạn. Chính vì vậy, những người buôn bán mới từ chối nhận khách chụp ảnh. Khác với những năm trước, năm nay không có nhiều cửa hàng treo biển cấm chụp ảnh như mọi năm. Các cửa hàng trang trí đẹp mắt, lộng lẫy thu hút nhiều khách tới mua hàng, chụp ảnh. Nhiều trai xinh gái đẹp không ngần ngại chọn một cửa hàng bày bán đẹp nhất để check in sống ảo dịp này.

