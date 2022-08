Hú hồn với loạt bánh Trung thu tự làm “cho cũng không dám ăn”

Bên cạnh những chiếc bánh xinh đẹp, hình ảnh sản phẩm bánh Trung thu lỗi của hội chị em khiến cư dân mạng chết cười. Tin rằng bánh trung thu handmade vừa sạch vừa đảm bảo, nhiều chị em tự mày mò, làm ra những mẻ bánh tặng gia đình. Thế nhưng không phải chị em nào cũng khéo léo để cho ra lò những chiếc bánh nhìn vừa đẹp mắt lại ngon miệng. Những chiếc bánh Trung thu thảm họa do gái đoảng làm đã khá nhiều, từ cháy đen thui đến mất hình dáng, hoặc hình dáng kì dị… mà nhìn thành quả xong cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả. Ép khuôn làm bánh dẻo thế nhưng có lẽ do phần bột nhào nặn chưa đúng nên chúng mới thành ra thế này. Một chiếc bánh dẻo tưởng chừng như dễ làm hóa ra lạ khó hơn lên trời. Mơ mộng nướng bánh trong lò như bao người nhưng nhìn vào bên trong sao nó lạ thế. Trông không khác "hiện trường án mạng" là bao. Bánh Trung thu là loại bánh đòi hỏi sự tỉ mẩn, vì thế, chỉ một chút sơ suất bạn hoàn toàn có thể phải nhận những mẻ bánh "đỡ không nổi" như trên. Câu chuyện mẻ bánh trung thu handmade nửa chính nửa sống của cô gái trẻ này khiến dân mạng "bó tay". Vô tư nướng bánh bằng lò vi sóng, cô gái "cho ra lò" sản phẩm ma chê quỷ hờn. Lại một sản phẩm khác của lò vi sóng: mẻ bánh nướng cháy đen như than. Ảnh: Tổng hợp

Bên cạnh những chiếc bánh xinh đẹp, hình ảnh sản phẩm bánh Trung thu lỗi của hội chị em khiến cư dân mạng chết cười. Tin rằng bánh trung thu handmade vừa sạch vừa đảm bảo, nhiều chị em tự mày mò, làm ra những mẻ bánh tặng gia đình. Thế nhưng không phải chị em nào cũng khéo léo để cho ra lò những chiếc bánh nhìn vừa đẹp mắt lại ngon miệng. Những chiếc bánh Trung thu thảm họa do gái đoảng làm đã khá nhiều, từ cháy đen thui đến mất hình dáng, hoặc hình dáng kì dị… mà nhìn thành quả xong cộng đồng mạng được phen cười nghiêng ngả. Ép khuôn làm bánh dẻo thế nhưng có lẽ do phần bột nhào nặn chưa đúng nên chúng mới thành ra thế này. Một chiếc bánh dẻo tưởng chừng như dễ làm hóa ra lạ khó hơn lên trời. Mơ mộng nướng bánh trong lò như bao người nhưng nhìn vào bên trong sao nó lạ thế. Trông không khác "hiện trường án mạng" là bao. Bánh Trung thu là loại bánh đòi hỏi sự tỉ mẩn, vì thế, chỉ một chút sơ suất bạn hoàn toàn có thể phải nhận những mẻ bánh "đỡ không nổi" như trên. Câu chuyện mẻ bánh trung thu handmade nửa chính nửa sống của cô gái trẻ này khiến dân mạng "bó tay". Vô tư nướng bánh bằng lò vi sóng, cô gái "cho ra lò" sản phẩm ma chê quỷ hờn. Lại một sản phẩm khác của lò vi sóng: mẻ bánh nướng cháy đen như than. Ảnh: Tổng hợp