Tài xế đánh võng giữa “ma trận” rạp cưới làm netizen ngán ngẩm

Mới đây trên MXH xuất hiện đoạn clip rạp cưới "dàn trận" giữa lòng đường làm không ít người bức xúc. Theo clip, trên một tuyến đường đang có nhiều phương tiện cùng tham gia giao thông. Ngay từ đầu phố, một chiếc rạp cưới chắn ngang đường dựng lên bên tay phải, đi khoảng chục mét lại một rạp khác dựng lên bên tay trái, và rồi sau đó lại tiếp tục xuất hiện một rạp nữa bên tay phải của đường. Mặc dù chỉ ở trên một con đường thế nhưng đã có tới 3 rạp cưới được dựng lên khiến vị tài xế trong clip phải lạng lách mới tránh được nó. Đoạn clip sau khi chia sẻ lên MXH đã khiến nhiều người ngán ngẩm, việc dựng rạp cưới 3 cái so le như vậy quả là hiếm thấy. "Nhà mặt phố sao không đi thuê nhà hàng, khách sạn vậy? Dựng rạp lấn ra đường như vậy không an toàn", "Hẳn 3 đám so le nhau như ma trận. Đáng sợ thật", ...là những bình luận của cư dân mạng về đoạn clip này. Những tháng cuối năm cũng chính là mùa cưới, vậy nên trên MXH đã xuất hiện nhiều hình ảnh các rạp đám cưới được dựng lên chắn ngang đường, ngang lối. Những màn dựng rạp cưới chắn lối đi diễn ra và nó vấp phải không ít những ý kiến chỉ trích nặng nề. Hình ảnh dựng rạp chắn ngang đường làm cản trở xe ô tô qua lại, còn xe máy phải tìm cách lách qua khá khó khăn. Một chiếc rạp cưới đẹp mắt nhưng không đẹp lòng người đi đường. Pha dựng rạp cưới bành trướng chiếm sạch lòng đường. Mặc dù là hình ảnh quen thuộc chẳng có gì mới ở Việt Nam thế nhưng vẫn khiến không ít người bức xúc. Nó diễn ra thường xuyên, đặc biệt là mỗi khi mùa cưới đến. Nhiều hôm, chỉ trên một đoạn đường ngắn mà đã có tới 3-4 cái rạp dựng lên san sát nhau, người đi đường chỉ được chừa lại đúng một ngách nhỏ để lách vào. Ảnh: Tổng hợp

