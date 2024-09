SVĐ Thanh Hóa gặp sự cố điện ngày khai màn V-League 2024/2025

Đông Á Thanh Hóa có cuộc tiếp đón Becamex Bình Dương trong ngày ra quân V.League 2024/25. Tuy nhiên, trận đấu bị tạm hoãn sau sự cố hy hữu. Phút 36, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trên sân Thanh Hóa bị tắt đột ngột. Do thiếu ánh sáng nên các cầu thủ không thể thi đấu. Theo tìm hiểu, bộ avtomat tổng của SVĐ Thanh Hóa tự "nhảy" do quá tải điện. Trong lúc mất điện, cầu thủ của 2 đội Thanh Hóa và Bình Dương đành trở lại khu vực kỹ thuật và phòng thay đồ, chờ phương án xử lý của ban tổ chức. Khoảng 17 phút sau sự cố, sân Thanh Hóa có điện trở lại. Trọng tài Hoàng Ngọc Hà gọi các cầu thủ ra sân tiếp tục thi đấu. Tranh thủ lúc SVĐ Thanh Hóa mất điện, các CĐV xứ Thanh đã bật đèn flash. Sự cố mất điện ngày khai màn V-League 2024/2025 tại SVĐ Thanh Hóa khiến sóng truyền hình cũng bị gián đoạn. Trước đó, SVĐ Thanh Hóa cũng từng gặp sự cố tương tự tại vòng 6 V-League 2022/2023 khi đội chủ nhà đối đầu với CLB Nam Định. Phút 67 của trận đấu, khi tỉ số đang là 1-1, sự cố bất ngờ đến khi toàn bộ hệ thống đèn trên sân Thanh Hóa vụt tắt. Nguyên nhân được cho là do sập điện và BTC sân đang nỗ lực khắc phục sự cố khó đỡ này. Trận đấu cũng vì thế bị gián đoạn ít lâu. Trong lúc chờ hệ thống điện trở lại, các cầu thủ Nam Định đã sử dụng đèn flash để họp chiến thuật. CĐV trên khán đài cũng dùng đèn flash để có thể theo dõi những gì diễn ra trên sân.

