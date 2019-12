Sức mạnh của phần mềm chỉnh sửa ảnh: Công nghệ nợ đàn ông lời xin lỗi

Tất cả các cô gái đều muốn trở nên thật xinh đẹp, vì thế việc sử dụng các phần mềm chỉnh sửa ảnh không còn xa lạ, thậm chí trở thành thói quen khó bỏ. Giờ mà tìm được một cô nàng chụp hình bằng camera thường thật sự rất khó. Nắm bắt được tâm lý này, nhiều hãng điện thoại thậm chí còn làm ra ống kính camera tự kích sáng, làm mịn da, xoá mụn vô cùng "vi diệu". Chính bởi quá lạm dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh nên trong cuộc sống không ít những trường hợp dở khóc dở cười xảy ra. Đặc biệt là tại Trung Quốc, nhiều anh chàng sau khi gặp người thương trên mạng đã sốc nặng Mắt to, mũi cao, da trắng mịn màng ư? Quá đơn giả, chỉ cần vài giây là các phần mềm chỉnh sửa ảnh đã làm xong hết mà không cần đau đớn dao kéo làm gì cho mất thời gian, tốn kém. Trông thế này có ai bảo là một người hay không? Hàm to và thô đã được thay thế bằng khuôn mặt thon gọn mơ ước của biết bao cô gái. Mọi khuyết điểm trên khuôn mặt như mụn, tàn nhang, vết thâm đều đã bị xoá sạch nhờ các ứng dụng hình hình thần kỳ. Chỉnh sửa sương sương là đã sở hữu một góc nghiêng thần thánh. Nếu các phần mềm chỉnh ảnh cứ tiếp tục phát triển thế này thì bệnh viện thẩm mỹ chỉ có nước dẹp tiệm vì ế khách. Chiếc mũi to đã nhỏ hơn hẳn chỉ bằng một thao tác. Nhìn thế này mới thấy sự thần kì của các phần mềm chỉnh ảnh. Chẳng ngoa khi nói rằng công nghệ nợ đàn ông một lời xin lỗi và phụ nữ thì nợ công nghệ một tiếng cảm ơn. Chỉnh cho các nét trên khuôn mặt mềm mại, đẹp đẽ hơn đã xưa rồi. Các phần mềm chỉnh sửa thậm chí còn biến hoá được từ nam giới thành nữ giới cực kỳ dễ dàng. Mô tả video

