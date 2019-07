Soi nhan sắc lai Tây của nữ chính đóng MV “Sóng gió” gây bão MXH

MV " Sóng gió" lên sóng vào tối 12/7, đến hiện tại sản phẩm của Jack & K-ICM đã lọt top 2 trending YouTube, bám đuổi MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng - MTP. Với sức hút khó cưỡng của "Sóng gió", info của nữ chính MV cũng được truy tìm ráo riết. Theo tìm hiểu, nữ chính trong MV Sóng gió đang làm mưa làm gió trên MXH đó là Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998 - Bình Dương). Hiện tại, cô bạn này đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế của trường Đại học Hutech. Thiên An chính là Á khôi 2 Hutech 2019. Ngoài ra, cô bạn này còn lọt Top 10 Miss Teen 2017, Top 50 The Face 2017. Thiên An bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm lớp 11. Ngoài đam mê diễn xuất, gái xinh Bình Dương còn mong muốn trở thành 1 tiếp viên hàng không trong tương lai. Trước "Sóng gió" Thiên An từng đóng MV "Tỏ Tình" của K-IMC và được so sánh có nhan sắc giống Angela Phương Trinh. Thiên An không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật mà còn ghi điểm bởi gương mặt sắc sảo, nụ cười duyên và sống mũi thẳng tấp. Vào vai nữ chính trong MV Sóng gió gây sốt, Thiên An được đánh giá là diễn xuất có hồn, những phân đoạn cần cảm xúc đều làm rất mượt, có đôi mắt điện ảnh... Ngoài diễn xuất, Thiên An còn có năng khiếu vũ đạo sôi động. Sống mũi cao, nét mặt lai Tây khiến Thiên An xinh đẹp nổi bật.

MV " Sóng gió" lên sóng vào tối 12/7, đến hiện tại sản phẩm của Jack & K-ICM đã lọt top 2 trending YouTube, bám đuổi MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng - MTP. Với sức hút khó cưỡng của "Sóng gió", info của nữ chính MV cũng được truy tìm ráo riết. Theo tìm hiểu, nữ chính trong MV Sóng gió đang làm mưa làm gió trên MXH đó là Trần Nguyễn Thiên An (SN 1998 - Bình Dương). Hiện tại, cô bạn này đang theo học tại Viện Đào tạo Quốc tế của trường Đại học Hutech. Thiên An chính là Á khôi 2 Hutech 2019. Ngoài ra, cô bạn này còn lọt Top 10 Miss Teen 2017, Top 50 The Face 2017. Thiên An bắt đầu làm mẫu ảnh từ năm lớp 11. Ngoài đam mê diễn xuất, gái xinh Bình Dương còn mong muốn trở thành 1 tiếp viên hàng không trong tương lai. Trước "Sóng gió" Thiên An từng đóng MV "Tỏ Tình" của K-IMC và được so sánh có nhan sắc giống Angela Phương Trinh. Thiên An không chỉ sở hữu chiều cao nổi bật mà còn ghi điểm bởi gương mặt sắc sảo, nụ cười duyên và sống mũi thẳng tấp. Vào vai nữ chính trong MV Sóng gió gây sốt, Thiên An được đánh giá là diễn xuất có hồn, những phân đoạn cần cảm xúc đều làm rất mượt, có đôi mắt điện ảnh... Ngoài diễn xuất, Thiên An còn có năng khiếu vũ đạo sôi động. Sống mũi cao, nét mặt lai Tây khiến Thiên An xinh đẹp nổi bật.