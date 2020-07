Soi nhan sắc hoa khôi ĐH Ngoại thương thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Cô gái nổi tiếng trong trường với danh hiệu Hoa Khôi ĐH Ngoại thương 2019 Nguyễn Hà My sinh năm 1999, đến từ Phú Thọ. Nàng Hoa Khôi hiện đang là sinh viên lớp Anh 2, khóa K56, khoa Thương mại Quốc tế. Tuy sở hữu nhan sắc lôi cuốn, đôi mắt có hồn và vóc dáng cân đối, Hà My chưa tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc trước khi đăng kí tham gia Hoa Hậu Việt Nam. Bù lại cô nàng dành nhiều thời gian cho việc học, điển hình là thành tích học tập vô cùng đáng nể với điểm tổng kết môn Toán cao cấp 9,7 điểm, Xác suất Thống kê 9,6 điểm. Ngoài ra, cô nàng còn đang đảm nhiệm vai trò phó ban Thời trang tại CLB MC và Thời trang của ĐH Ngoại thương. Ngoài giờ học trên lớp, Hà My cũng dành nhiều thời gian tham gia các hoạt động ngoại khóa của trường. Hoa hậu Lương Thùy Linh là một người em thân thiết trong CLB của Hà My, Lương Thuỳ Linh đăng quang Miss World Việt Nam 2019 chính là một trong những nhân tố thúc đẩy Hà My quyết định tham gia cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020.

