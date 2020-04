Soi dàn em gái xinh không kém chị của các Hoa hậu Việt Nam

H'Hen Niê là hoa hậu Việt Nam nổi tiếng bởi nhan sắc xinh lạ, nước da bánh mật và tâm hồn lương thiện. Ít ai biết, cô còn có một người em gái tên H'Min Niê sinh năm 1994 cũng xinh chẳng hề kém chị chút nào. H'Min Niê là con thứ 4 trong gia đình và nhỏ hơn Hoa hậu H'Hen Niê 3 tuổi. Cô từng theo học trung cấp sư phạm mầm non và hiện tại đã lập gia đình, có một cô con gái 4 tuổi. Dù không có chiều cao nổi trội như chị nhưng em gái hoa hậu H'Hen Niê lại sở hữu nhan sắc cực tây với hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng và đôi mắt to, sâu thu hút. Mai Ngọc Phượng, em gái của hoa hậu Mai Phương Thúy từng thu hút sự chú ý của truyền thông bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao 1m78 nổi bật không kém gì chị gái của mình. Em gái Mai Phương Thúy không hề hoạt động liên quan đến nghệ thuật mà đang rất thành công trong việc kinh doanh riêng. Ngọc Phượng cũng có mối tình lâu năm với bạn trai được nhiều người ngưỡng mộ. Em gái Mai Phương Thúy sở hữu khuôn mặt có nhiều nét giống chị như đôi mắt to, sống mũi cao thẳng và cằm V-line. Mặc dù rất ít tiết lộ về gia đình cũng như cuộc sống riêng nhưng em gái của Jennifer Phạm từng là đề tài chú ý trên mạng xã hội bởi nhan sắc xinh đẹp và cực Tây. Em gái Jennifer có tên Jacqueline Phạm, 26 tuổi. Lớn lên tại Mỹ nên cô nàng ảnh hưởng lối trang điểm, phong cách ăn mặc của quốc gia này. Cô sở hữu đôi mắt to, miệng rộng đúng chuẩn cái đẹp Âu Mỹ, nước da rám nắng và thân hình gợi cảm. Jacqueline Phạm có cuộc sống khá kín tiếng và chưa từng có ý định dấn thân vào showbiz giống chị gái của mình. Xem thêm clip: Em gái sang chảnh cao 1m78 của Hoa hậu Mai Phương Thúy - Nguồn: Youtube

H'Hen Niê là hoa hậu Việt Nam nổi tiếng bởi nhan sắc xinh lạ, nước da bánh mật và tâm hồn lương thiện. Ít ai biết, cô còn có một người em gái tên H'Min Niê sinh năm 1994 cũng xinh chẳng hề kém chị chút nào. H'Min Niê là con thứ 4 trong gia đình và nhỏ hơn Hoa hậu H'Hen Niê 3 tuổi. Cô từng theo học trung cấp sư phạm mầm non và hiện tại đã lập gia đình, có một cô con gái 4 tuổi. Dù không có chiều cao nổi trội như chị nhưng em gái hoa hậu H'Hen Niê lại sở hữu nhan sắc cực tây với hàng lông mày rậm, sống mũi thẳng và đôi mắt to, sâu thu hút. Mai Ngọc Phượng, em gái của hoa hậu Mai Phương Thúy từng thu hút sự chú ý của truyền thông bởi sở hữu nhan sắc xinh đẹp và chiều cao 1m78 nổi bật không kém gì chị gái của mình. Em gái Mai Phương Thúy không hề hoạt động liên quan đến nghệ thuật mà đang rất thành công trong việc kinh doanh riêng. Ngọc Phượng cũng có mối tình lâu năm với bạn trai được nhiều người ngưỡng mộ. Em gái Mai Phương Thúy sở hữu khuôn mặt có nhiều nét giống chị như đôi mắt to, sống mũi cao thẳng và cằm V-line. Mặc dù rất ít tiết lộ về gia đình cũng như cuộc sống riêng nhưng em gái của Jennifer Phạm từng là đề tài chú ý trên mạng xã hội bởi nhan sắc xinh đẹp và cực Tây. Em gái Jennifer có tên Jacqueline Phạm, 26 tuổi. Lớn lên tại Mỹ nên cô nàng ảnh hưởng lối trang điểm, phong cách ăn mặc của quốc gia này. Cô sở hữu đôi mắt to, miệng rộng đúng chuẩn cái đẹp Âu Mỹ, nước da rám nắng và thân hình gợi cảm. Jacqueline Phạm có cuộc sống khá kín tiếng và chưa từng có ý định dấn thân vào showbiz giống chị gái của mình. Xem thêm clip: Em gái sang chảnh cao 1m78 của Hoa hậu Mai Phương Thúy - Nguồn: Youtube