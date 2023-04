Soi cuộc sống "toàn mùi tiền" của rich kid Chao khi du học Mỹ

Mới đây, Chao bất ngờ khoe diện mạo xinh đẹp, quyến rũ khác hẳn thường ngày. Vốn đã quen hình ảnh một cô gái ngọt ngào, trong trẻo, có phần hơi bánh bèo, yểu điệu. Thời gian gần đây, nữ rich kid có phần thay đổi phong cách, diện nhiều trang phục táo bạo, cuốn hút hơn trước. Chao diện chiếc váy hai dây đen quyến rũ, tôn lên đường cong chữ S hoàn hảo. Dù hình ảnh mới này có phần chững chạc, trưởng thành hơn nhưng thành viên hội con nhà giàu Việt Nam này vẫn được mọi người hưởng ứng, đón nhận rất nhiệt tình. Sau khi lên đường sang Mỹ du học, có vẻ như cuộc sống đắt đỏ tại đây cũng không làm Chao phải "thắt lưng buộc bụng". Thay vào đó, cô nàng vẫn thoải mái chia sẻ về những buổi tiệc sang trọng với bạn bè, diện đồ hiệu của các hãng đắt tiền, thoải mái vui chơi tham quan những địa điểm nổi tiếng thể hiện đẳng cấp. Được biết, hiện Chao đang theo học tại Đại học New York (Mỹ) - ngôi trường nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Hot girl làng rich kid Việt Nam sinh năm 2003 cho biết, một tháng ở New York cô tiêu hết khá nhiều tiền. Chi phí này bao gồm tiền học và các khoản sinh hoạt bắt buộc hàng tháng như tiền nhà, tiền ăn uống, đi lại,... Còn lại là tiền mua sắm theo sở thích cá nhân. Trung bình một tháng Chao tiêu hết khoảng 17.500 USD (tương đương 417 triệu đồng). Mới đây, Chao đăng tải hoạt động nghỉ ngơi cuối tuần tại New York. Nàng hot girl lựa chọn nhà hàng Việt để ăn món yêu thích quen thuộc đậm chất Việt là bún đậu mắm tôm. Điều đáng chú ý tổng 2 suất bún đậu tại New York hết 110 USD khoảng (2,5 triệu đồng) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không những thế, Chao còn mua thêm 2 cốc trà sữa với giá 14 USD (khoảng 330 nghìn đồng). Tậu thêm chiếc kính hàng hiệu có giá 350 USD (8,2 triệu đồng) và đi ngắm thành phố trên cao tại một toà nhà nổi tiếng hết 40 USD (940 nghìn đồng). Tổng chi phí cho 1 ngày đi chơi cuối tuần của Chao hết khoảng hơn 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, như nhiều cô gái khác, Chao cũng có niềm đam mê với đồ hiệu. Quần áo, phụ kiện và túi xách của cô nàng đều đến từ các “ông lớn” trong ngành thời trang. Phong cách thường ngày của Chao cũng gắn liền với các thương hiệu đắt đỏ, những chiếc túi khác nhau từ vài chục triệu đồng, thậm chí hơn nửa tỷ đồng. Chao luôn khiến nhiều người phải trầm trồ với độ "sành" trong việc chơi hàng hiệu của mình.

Mới đây, Chao bất ngờ khoe diện mạo xinh đẹp, quyến rũ khác hẳn thường ngày. Vốn đã quen hình ảnh một cô gái ngọt ngào, trong trẻo, có phần hơi bánh bèo, yểu điệu. Thời gian gần đây, nữ rich kid có phần thay đổi phong cách, diện nhiều trang phục táo bạo, cuốn hút hơn trước. Chao diện chiếc váy hai dây đen quyến rũ, tôn lên đường cong chữ S hoàn hảo. Dù hình ảnh mới này có phần chững chạc, trưởng thành hơn nhưng thành viên hội con nhà giàu Việt Nam này vẫn được mọi người hưởng ứng, đón nhận rất nhiệt tình. Sau khi lên đường sang Mỹ du học, có vẻ như cuộc sống đắt đỏ tại đây cũng không làm Chao phải "thắt lưng buộc bụng". Thay vào đó, cô nàng vẫn thoải mái chia sẻ về những buổi tiệc sang trọng với bạn bè, diện đồ hiệu của các hãng đắt tiền, thoải mái vui chơi tham quan những địa điểm nổi tiếng thể hiện đẳng cấp. Được biết, hiện Chao đang theo học tại Đại học New York (Mỹ) - ngôi trường nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Hot girl làng rich kid Việt Nam sinh năm 2003 cho biết, một tháng ở New York cô tiêu hết khá nhiều tiền. Chi phí này bao gồm tiền học và các khoản sinh hoạt bắt buộc hàng tháng như tiền nhà, tiền ăn uống, đi lại,... Còn lại là tiền mua sắm theo sở thích cá nhân. Trung bình một tháng Chao tiêu hết khoảng 17.500 USD (tương đương 417 triệu đồng). Mới đây, Chao đăng tải hoạt động nghỉ ngơi cuối tuần tại New York. Nàng hot girl lựa chọn nhà hàng Việt để ăn món yêu thích quen thuộc đậm chất Việt là bún đậu mắm tôm. Điều đáng chú ý tổng 2 suất bún đậu tại New York hết 110 USD khoảng (2,5 triệu đồng) khiến nhiều người ngỡ ngàng. Không những thế, Chao còn mua thêm 2 cốc trà sữa với giá 14 USD (khoảng 330 nghìn đồng). Tậu thêm chiếc kính hàng hiệu có giá 350 USD (8,2 triệu đồng) và đi ngắm thành phố trên cao tại một toà nhà nổi tiếng hết 40 USD (940 nghìn đồng). Tổng chi phí cho 1 ngày đi chơi cuối tuần của Chao hết khoảng hơn 12 triệu đồng. Bên cạnh đó, như nhiều cô gái khác, Chao cũng có niềm đam mê với đồ hiệu. Quần áo, phụ kiện và túi xách của cô nàng đều đến từ các “ông lớn” trong ngành thời trang. Phong cách thường ngày của Chao cũng gắn liền với các thương hiệu đắt đỏ, những chiếc túi khác nhau từ vài chục triệu đồng, thậm chí hơn nửa tỷ đồng. Chao luôn khiến nhiều người phải trầm trồ với độ "sành" trong việc chơi hàng hiệu của mình.