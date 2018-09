Sốc: Đồ chơi ma tuý khiến teen Việt tự giết mình

Mạng xã hội đang trở thành "chợ" để các bạn trẻ có thể dễ dàng mua đồ chơi ma túy. "Chợ" tấp nập các mặt hàng chủng loại như bóng cười, cần sa, nấm thần, tem ma thuật hay cả thuốc lắc và đá. Đây được xếp vào những loại ma túy tổng hợp gây tổn hại cho sức khỏe của giới trẻ. Chỉ bằng vài thao tác đơn giản trên mạng xã hội, dân mạng có thể kiếm ra hàng trăm, hàng ngàn những shop online bán bóng cười, cần sa theo nhiều dạng như kẹo, bánh hay nguyên chất. Không chỉ buôn bán công khai trên mạng xã hội, các chủ shop bán chất kích thích dạng ma túy hạng nặng có thể gây nghiện, còn thản nhiên để lại số điện thoại, thậm chí cả địa chỉ để những "dân chơi" đến mua hàng và giao dịch. Còn với những trường hợp chủ shop tính đến sự an toàn thì họ sẽ hứa hẹn với khách hàng là để lại địa chỉ trong phần tin nhắn và sẽ có người chuyển đến tận tay. Việc dễ dàng mua được những thứ ma túy tổng hợp đã vô hình khiến giới trẻ sử dung ngày một tự do thoải mái, từ đó dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra như mới đây nhất là trường hợp 7 người tử vong tại lễ hội âm nhạc điện tử mang tên "Trip to the moon". Những chất kích thích dạng đặc biệt như bóng cười, cần sa các loại gây ảnh hưởng nặng nề đến hệ thần kinh, đặc biệt là các bạn trẻ. Không ít những trường hợp "phê" dẫn đến những hành động "lố bịch" đã từng khiến các bạn trẻ phải xấu hổ. Việc mua bóng cười trên các con phố khá dễ dàng. Không chỉ bán những sản phẩm đã qua chế biến, trên mạng xã hội những sản phẩm như hạt giống, lá xanh cũng được chào bán khá công khai. Giao hàng toàn quốc, trao tận tay khách hàng và đảm bảo "phê pha" là những từ ngữ mà chủ shop online bán chất kích thích hứa hẹn với khách hàng. Những mặt hàng kích thuốc bị nhà nước khuyến cáo và hạn chế bởi ảnh hưởng đến sức khỏe của con người nhưng vẫn được chủ shop online bán công khai trên mạng xã hội.

