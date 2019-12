Sở hữu combo "cao+mắt híp" Tấn Sinh khiến fan liên tưởng đến trai Hàn

Bên cạnh những cái tên đã quá quen thuộc với người hâm mộ như Quang Hải, Tiến Linh, Văn Hậu,...thì mới đây, Huỳnh Tấn Sinh là cầu thủ được nhiều người, đặc biệt là các fan nữ yêu mến bởi tài và sắc đều vẹn toàn. Giống với Văn Hậu và Trọng Hoàng, Tấn Sinh cũng lên bục nhận HCV với đầu gối chảy máu thế nhưng cầu thủ của U22 Việt Nam vẫn nở nụ cười tươi rói. Trước đó, trong trận gặp U22 Indonesia tại vòng bảng, khi Hoàng Đức ghi bàn ở phút thứ 90+, hình ảnh Tấn Sinh dù chân đang băng kín vẫn tập tễnh chạy ra ăn mừng khiến người hâm mộ cười bò. Huỳnh Tấn Sinh sinh năm 1998 quê Tam Kỳ, Quảng Nam. Hiện tại anh đang chơi ở vị trí trung vệ cho CLB quê hương. Anh được gọi là "hòn đá tảng", "hàng rào thép" bởi khả năng phòng ngự tốt. Cầu thủ sinh năm 1998 không chỉ gây ấn tượng bởi lối chơi chắc chắn, mà còn khiến các fan nữ điêu đứng vì vẻ ngoài đẹp trai không kém gì các nam diễn viên Hàn Quốc.Trung vệ Huỳnh Tấn Sinh có nước da khá trắng so với các đồng đội, cùng với đó là đôi mắt hí và mái tóc xoăn nhẹ khiến anh trông giống hệt "soái ca" trong các bộ phim thanh xuân vườn trường. Cao 1m82 và sở hữu thân hình khá to tảng, Tấn Sinh luôn nổi bật trên sân cỏ. Bên cạnh đó, Tấn Sinh cũng được người hâm mộ gọi với biệt danh cực kỳ hài hước là "Cô Sinh không cười" bởi cầu thủ lúc nào cũng bẽn nẽn, rất ít khi cười và dù có cười cũng nhất định không hở răng. Hiện trang Instagram cá nhân của anh chàng sở hữu gần 24 nghìn lượt theo dõi. Dù rất ít khoe body và không hay đăng tải hình ảnh trên Facebook nhưng Tấn Sinh sở hữu thân hình 6 múi cực đỉnh không hề kém cạnh bất kỳ ai. Xem thêm clip: Huỳnh Tấn Sinh gào thét và chỉ huy hàng phòng ngự khiến tất cả mọi người bất ngờ | NEXT SPORTS - Nguồn: Youtube

